La intempestiva salida de Fernando Gago del banquillo de las Chivas de Guadalajara sería el final del proyecto que inició Fernando Hierro. Por ello, las versiones apuntan que el comité técnico-deportivo que heredó las funciones del español tendría los días contados. Un reporte confirmó cambios en el organigrama tapatío con el cargo que ostenta Alejandro Manzo, mano derecha de Amaury Vergara.

Héctor Huerta alertó en el programa Futbol Picante de Espn, que “tarde o temprano Alejandro Manzo va a ser seguramente el presidente de Chivas. Porque a Amaury (Vergara) no le gusta el futbol, no le gusta estar ahí en las crisis. Entiendo, que no le gusta tampoco tanto la chamba de Omnilife, porque a él lo que le gusta ser es director de cine, eso es lo que le gusta ser. A mi me comentó una vez que él quiere ser director de cine“.

El reconocido periodista tapatío de Espn le consultó al reportero Jesús Bernal: “entonces, ¿Alejandro Manzo esta pronto para tomar esta responsabilidad o todavía va a seguir aprendiendo otro rato?“. El corresponsal en Guadalajara le replicó que “por ahora, su responsabilidad es la de secretario general del equipo. Todavía está Amaury por encima de él“. Así, se confirmó el cargo que ostenta actualmente en el organigrama de la institución rojiblanca.

Bernal advirtió sobre Alejandro Manzo, esposo de Kenya Vergara Zatarain y parte del consejo familiar del Grupo Chivas-Ominlife, que no será muy distinto. Refirió, que “viene esta parte de no exponerlo y si él asume la presidencia, pues será igual. Un presidente lejano de los medios, que tendrá a la gente encargada de acaparar todos los bombazos, los reflectores, las mentadas y demás. Por lo mismo, porque es alguien de la familia y es difícil pensar que lo vayan a correr. Entonces, sí. Él en algún momento asumirá (la presidencia), ahí siguen en ese proceso. Ha escalado de ser secretario técnico y ver el tema de la logística del equipo al estar hoy como jefe directo de los españoles“.

Alejandro Manzo -a la izquierda- trabaja en Chivas desde 2021 (IMAGO7)

¿Por qué Alejandro Manzo no será director deportivo en Chivas?

Jesús Bernal, en su extenso reporte desde la Perla de Occidente, para Futbol Picante en Espn, advirtió que el comité deportivo no seguirá. El periodista tapatío alertó que Alejandro Manzo tampoco será el próximo director deportivo y reveló qué puesto ostentará en el redil. El reportero afirmó que “poner a Manzo ahí en la palestra. Pues, es que se convierta en un pararrayos y al ser miembro de la familia, lo que van a buscar siempre es protegerlo“.

El corresponsal de Espn en Guadalajara argumentó que “sí se da la salida precisamente de estos dos personajes (Fran Pérez y Juan Carlos Martínez), cuando lo decida Amaury Vergara, van a buscar a alguien que haga ese juego. Que se convierta en el pararrayos, que sea el que de la cara, el que este ahí al pendiente, más allá que Manzo será su jefe directo“. Así, adelantó que la actual mano derecha del propietario de la institución tendrá un puesto por encima del próximo director deportivo en el organigrama de Chivas.