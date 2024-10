La intempestiva salida de Fernando Gago del banquillo de las Chivas de Guadalajara puso a trabajar al comité deportivo. Fran Pérez y Juan Carlos Martínez pospusieron el anuncio casi inmediato del nuevo entrenador para buscar opciones de peso para el redil. Un reporte confirmó por qué tarda tanto la presentación del técnico, cuando era “inminente” la designación de Gerardo Espinoza.

El Rebaño Sagrado recurrió al interinato de Arturo Ortega, timonel del filial Tapatío en la Liga de Expansión MX, para emerger. Una decisión que le permitirá ahora debutar como estratega del primer equipo en la Liga MX, este fin de semana en Pachuca. El reporte del comunicador Jesús Hernández para el sitio Récord confirmó por qué se tarda tanto el nombramiento del técnico.

El Chuyón reportó que “en el último aliento, los españoles dicen: ‘Ey, tenemos dos opciones que son buenísimas‘. Que dirigieron en España, que dirigieron equipos importantes. Los españoles saben que están por irse y están pidiendo una última oportunidad: ‘Déjennos poner el técnico a nosotros‘. Ya no está Hierro, ya no está Gago y están analizando eso”.

El comentarista chivahermano advirtió que Fran Pérez y Juan Carlos Martínez, “han detenido la presentación inminente que era el Jerry Espinoza. Era el candidato de Alejandro Manzo”. Ante un cuestionamiento desde la mesa del sitio Récord, replicó: “porque, los españoles están metiendo ficha y están vendiendo espejitos“. Más adelante, reveló que “son dos. Me dicen de un español y un croata, no me quieren dar los nombres, pero que los dos ya dirigieron en España. La verdad, no quiero tirar nombres a lo tonto”.

Fran Pérez presentó a Arturo Ortega como sustituto de Gerardo Espinoza en el Tapatío (IMAGO7)

Gerardo Espinoza es la primera opción en Chivas

El polémico Chuyazo, como también se autodenomina en redes sociales, reconoció a Récord que Gerardo Espinoza es la primera opción. El comunicador tras alertar que es la opción propuesta por Alejandro Manzo, lleva la ventaja. Refirió que “por eso, el Ché Espinoza está en la recamara. De entrada, (Robert Dante) Siboldi, (Antonio) Mohamed, (Nicolás) Larcamón son técnicos que piden refuerzos, que piden jugadores importantes y por eso están un poco rezagados. A mi me decían que el lunes ya estaba el Ché Espinoza, pero hoy lo han frenado y confirmadísimo, el sábado en Pachuca dirige Arturo Ortega”.