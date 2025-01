El debut victorioso de las Chivas de Guadalajara en el Clausura 2025 de la Liga MX dejó buenas sensaciones en la afición rojiblanca. No obstante, hubo un momento del encuentro en el que los fanáticos presentes en el Estadio Akron le hicieron saber su malestar a un jugador específico: Ricardo Marín.

El delantero de 26 años comenzó como titular el ciclo de Óscar García Junyent, pero tuvo algunas intervenciones en las que no pudo resolver de la mejor manera. Por eso, al momento de dejarle su lugar a Teun Wilke, Ricardo Marín fue despedido con algunos abucheos de la parcialidad rojiblanca.

Pareja de Ricardo Marín cargó contra la afición

@aleheeguu

Luego de que el ‘4K’ se despidiera del campo entre notorios abucheos, Alejandra Guadarrama, pareja de Ricardo Marín, mostró su descontento en redes sociales: “Pésimo afición”, escribió junto a un pulgar hacia abajo, en clara muestra de enojo por la reacción que tuvieron los fanáticos de Chivas para con el centrodelantero.

Claro que esta reacción no fue bien recibida por un sector mayoritario de los aficionados, los cuales le recriminaron a Alejandro Guadarrama por su comentario y le reiteraron que el delantero estuvo lejos de tener una buena actuación.

Los abucheos a Ricardo Marín

La publicación de Ricardo Marín en medio de las críticas

Mientras tanto, Ricardo Marín también dejó entrever cierta tristeza o preocupación luego de lo ocurrido en la Jornada 1. El delantero publicó una frase con la leyenda: “Puedo aceptar el fracaso. Todo el mundo falla en algo. Pero no puedo aceptar no intentarlo”, con lo cual queda claro que las críticas no han pasado desapercibidas para el ex de Celaya.