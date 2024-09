Tala Rangel ha tenido un crecimiento exponencial. Tanto, que ahora es regularmente convocado a la Selección Mexicana de Futbol, donde ha podido coincidir con Luis Ángel Malagón, quien de un día a otro pasó de ser su compañero a acérrimo rival. Ahora, ambos se enfrentarán este sábado 14 de septiembre en una edición más del Clásico Nacional entre Chivas de Guadalajara y el América.

Pero más allá de caer en polémicas sobre su relación y doble competencia, tanto por la titularidad con el Tri como ahora en sus clubes, el joven guardameta de origen tapatío ha dicho unas sinceras palabras en las que demuestra su madurez y capacidad para esquivar cualquier tipo de problema.

Lo que dijo Tala Rangel sobre Luis Ángel Malagón

“Por el hecho de estar los dos en Selección es un buen duelo. Ángel (Malagón) es una persona que respeto mucho, pero como rival hasta ahí queda el respeto, yo tengo que ver por lo mío, por mi afición, por mi equipo y por mi gente”, dijo Rangel previo al Clásico Nacional, a celebrarse en la capital rojiblanca.

Naturalmente, al haber surgido de la cantera del Rebaño Sagrado, el joven de 24 años de edad tiene muy arraigado el amor a la camiseta de rayas rojas y blancas, además de haber agudizado su sentido de pertenencia, por lo que es consciente de que este tipo de partidos simplemente no se pueden perder bajo ninguna circunstancia.

Una rivalidad desde la cuna

“Siendo muy sincero sí hay esa rivalidad que desde (Fuerzas) Básicas se va forjando. Te pica el orgullo ganar el Clásico, esa rivalidad es muy latente. Ganar este fin de semana va a ser crucial”, señaló y agregó que disfruta del dulce momento por que atraviesa.

“Me gusta estar viviendo el presente, más por el hecho de que el primer partido que jugué con Selección no me fue también. Quería concentrarme en hacerlo de la mejor manera y no pensar en lo que venía, como partidos con Chivas. Cuando estoy en Selección simplemente Selección y dedicarme solamente a Selección”, sentenció.