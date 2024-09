Las Chivas de Guadalajara se preparan a paso firme de cara al Clásico Nacional frente al América. De cara al encuentro se realizará en el Estadio Ciudad de los Deportes, debido a las adecuaciones que se hacen al Azteca de cara a la Copa del Mundo de 2026, será el reencuentro entre dos odiados rivales que dejaron cuentas pendientes tras las Semifinales del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, cuando las Águilas triunfaron gracias a un polémico gol con recargón incluido de Igor Lichnovsky en el área.

Pero ahora, tras ese trago amargo, las realidades de ambos equipos son muy diferentes a la última ocasión que se enfrentaron meses atrás, pues ahora el Rebaño Sagrado llega en mejor momento que las Águilas. Los rojiblancos son sextos de la tabla general del torneo Apertura 2024 con 11 puntos producto de tres victorias, dos empates y una derrota, mientras que los azulcremas son duodécimos con seis unidades luego de dos victorias, ningún empate y cuatro descalabros.

Lo que advirtió Álvaro Fidalgo a Chivas

Ante esta situación, el jugador del América de origen español, Álvaro Fidalgo, reconoció que el americanismo está desesperado y buscará salir de esa racha negativa lo más pronto posible y qué mejor que contra el Rebaño Sagrado durante el Clásico Nacional de este próximo sábado 14 de septiembre.

“No me gusta decir la palabra crisis, sólo no estamos pasando por el mejor momento. Hablo por el equipo, sentimos bastante vergüenza del último resultado (goleada ante Cruz Azul). Viendo el partido jugamos bien los 40 minutos, fueron los mejores que hizo el equipo en mucho tiempo y el resultado fue malo para nosotros. Buscamos revertir la situación y qué mejor que en un Clásico. Sabemos cómo estamos, que no se puede repetir una cosa así”, explicó en conferencia de prensa.

La importancia de los Clásicos según Fidalgo

“No es un partido más. Todo el que es aficionado al futbol sabe de la importancia de los Clásicos, la eterna rivalidad. Uno entra al campo queriendo imponer su escudo sobre el otro. Ellos me dan igual, pienso en mi equipo, entras a la cancha pensando en ganar. Al final, las aficiones lo llevan de otra manera, creo que hay una linda rivalidad y esperemos que el partido del sábado sea bueno para todo el mundo, que sea un buen Clásico, que lo disfrute la gente y nosotros también”, abundó.

Para el ibérico, quien reconoció que tuvo ofertas en el mercado veraniego pasado para salir de Coapa, la mala racha ha repercutido directamente en sus juegos como locales, pues tras los malos resultados se han registrado pésimas entradas, por más que se trate de un estadio ajeno debido a los arreglos en el Estadio Azteca para el Mundial de 2026.

“Fue un cambio grande (de casa) para todos, ellos y nosotros. Nos estamos habituando a jugar en un estadio nuevo y ellos (afición) también. Entiendo que es distinto ir ahí que al Azteca. Estoy seguro de que el sábado van a estar con nosotros, no tengan duda. Nos quedan noches bonitas en este estadio todos juntos, afición y equipo. En el futbol no hay mucha memoria, no puedes vivir del pasado. Sabemos del club en el que estamos, no es que me parezcan de más las críticas, pasa en los equipos grandes. Es un sitio donde nunca te puedes relajar, a la mínima te recuerdan que te relajas y no creo que sea nuestro caso”, sentenció.