Chivas volvió a perder en la Liga MX luego de que haya caído por 2-1 ante León por el Clausura 2024. Por otra parte, luego del partido Fernando Gago se mostró muy enojado por los resultados, marcó que es él principal culpable de esta seguidilla de malos resultados y dejó mensaje para el interior de sus jugadores.

El Guadalajara no ha parado de llevar adelante unos pésimos desempeños a lo largo de los últimos tres encuentros. Viene de caer por goleada contra Cruz Azul y América, mientras que frente a su volvió a mostrar un pésimo juego ante su público.

En conferencia de prensa Fernando Gago no tuvo ningún ida y vuelta con un periodista, pero sí se mostró molesto, por lo que respondió rápido y se fue. A pesar de esto destacó que él es el principal culpable de estos resultados en el Estadio Akron.

“Toda derrota sirve para aprender, hay un montón de cosas que se aprenden, hay muchísimas cosas que mejorar, el partido de hoy no me gustó y soy el primer responsable del resultado. No voy a buscar desde el lado físico que sea el problema, nada, es una situación de la que me hago responsable”, señaló.

Fernando Gago se mostró molesto.

Y agregó: “En el futbol lo entiendo como algo colectivo, es muy difícil ganar desde lo individual, pero sí perderlo, porque un gol te puede costar un resultado, pero no lo veo sólo individual, lo veo desde lo colectivo, no estuvimos finos. Estábamos espesos en el juego, hay que dar vuelta a la página y pensar en el partido que viene. Tuvimos situaciones donde cometimos detalles, y por eso no pudimos generar una situación de gol, hay que trabajar para mejorar”.

Por otra parte, volvió a destacar que van a intentar darle alegría a la afición, pero al interior del equipo dejó claro que deben seguir trabajando para mejorar. “Hay un acumulo de todo en toda situación de juego. El equipo por ahí no tuvo la fluidez que teníamos en otros partidos. Cometimos esos detalles que no pudimos Hay que trabajar. Sabemos la estadística y vamos a trabajar para mejorar”, cerró.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2024?

Luego de la derrota ante León, Chivas tendrá la dura tarea de volver a ver acción ante América por la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions 2024. A su vez, en la jornada 12 enfrentará a América en el Estadio Azteca, mientras que en la 13 chocará contra Rayados de Monterrey.