Chivas Guadalajara estuvo cerca de lograr su décimo tercer campeonato, pero Tigres se lo quitó de las manos a minutos del final en el Estadio Akron. Por otra parte, luego de haber caído, exjugador del Rebaño Sagrado apuntó contra la directiva y exigió refuerzos.

Sin duda, al Rojiblanco le faltó experiencia para cerrar un partido que estaba ganado y dominado. Los cambios de Veljko Paunovic no solo reflejaron que el equipo no estaba al cien físicamente, sino que además los cambios no reflejaban un cambio que haga daño en el rival.

Por otra parte, luego de la Final ante Tigres, quien apuntó contra la directiva fue Omar Esparza, exjugador que fue campeón con el Rebaño Sagrado en 2006. Previo al clásico de las Leyendas, el exfutbolista pidió que se incorporen jugadores con experiencia.

“Este equipo está plagado de jóvenes, de gente con experiencia que ya jugaron mundiales y que ahora tiene que tomar ese liderazgo de ser referentes en el equipo y se deben buscar también refuerzos”, comentó según lo publicado por Informador.mx.

Y agregó: “Sabemos que es difícil para Chivas y cada vez se escucha mal la directiva que pasa de que no le quieren vender o que no quieren hacer negociaciones con ellos. Ojalá que vengan algunos jugadores para ayudarle al equipo y que se fortalezca a los jóvenes”.