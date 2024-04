Ventilan viejo like de Chicharito Hernández en redes sociales para atacarlo

Chicharito Hernández es siempre tema de conversación, tanto para bien como para mal. Ya sea en su vida personal o en la cancha, el máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana de Futbol siempre da de qué hablar. Si se toma unos días de descanso, miles de críticos comienzan a atacarlo sin cesar, lo mismo si sigue sin anotar con Chivas, por más que se encuentre en plena adaptación tras una severa lesión de rodilla.

Hernández Balcázar está acostumbrado a estar en boca de todos, pues ese es sin duda el precio de la fama, la cuota que ha pagado por hacer historia en el futbol del Viejo Continente con el Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen, por mencionar algunos.

Un ‘me gusta’ de Chicharito Hernández es suficiente para que lo ataquen

Recientemente, el delantero de 35 años de edad volvió a causar revuelto por un viejo like que dio desde su cuenta oficial de la red social Instagram en una publicación hecha por un usuario que comparte memes. Dicho posteo se realizó el 10 de enero pasado, sin embargo, recién ha salido a la luz el polémico ‘me gusta’ de Javier Hernández.

En la imagen, muchos usuarios se percataron y preguntaron el porqué de la reacción de Hernández, pero fue la página SDP noticias, que pertenece a Grupo Televisa, la que notó dicho like de CH14 y arremetió contra el prodigioso delantero. Con el pretexto de esa reacción del ariete, se lanzaron contra él con el argumento de que no ha podido anotar en su regreso al Rebaño Sagrado tras su exitoso paso en el futbol internacional.

¿Qué dijeron sobre la reacción de Hernández?

“Javier Chicharito Hernández ha sido tendencia desde su regreso a México, lastimosamente no han sido sus actuaciones en la cancha el motivo de su popularidad, pues sus acciones han demostrado que piensa en todo menos en Chivas y ahora es un like obsceno el que lo ha puesto en evidencia”, se puede leer en la publicación del portal.

“En la cancha, Javier Hernández ha tocado más veces el césped con sus caídas que el balón y fuera de ella, sus declaraciones, la manera de comportarse con sus compañeros y la prensa; así como su actividad en redes sociales han sido una noticia constante. En redes sociales, un usuario reportó el like de Chicharito Hernández a una publicación obscena. A Chicharito le causó gracia el mensaje de una cuenta de Instagram y le dio me gusta, algo que no pasó desapercibido por la afición”, continúa el texto.

¿Campaña de desprestigio?

Hernández le dio like a una publicación de la cuenta @pensamientos_piolas de la citada red social. Aunque cabe destacar que CH14 tiene casi 7 millones millones de seguidores en Instagram, una suma tan alta que costaría trabajo creer que él maneja su propia cuenta.

De esta manera, si hasta por un like critican a Chicharito, la teoría de que existe una campaña mediática contra Chivas cobra más sentido cada vez, pues si fue él el autor del like o su community manager, es sumamente inquietante la forma en que se utiliza cualquier pretexto para atacar a una de las más grandes leyendas en la historia del Rebaño y del balompié mexicano.