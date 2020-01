Chivas usará su playera alternativa ante Dorados

¿Se va de Chivas? �� . Oswaldo Alanís es pretendido por #Rayados y en la #MLS, por lo que no vería con malos ojos cambiar de aires, luego de que se encuentra relegado en el Rebaño por Luis Fernando Tena. . �� DATO: El no haber disputado ni un minuto en el Clausura 2020 lo hace elegible para fichar por otro equipo de la #LigaMX, aunque el interés más firme vendría de Estados Unidos. . ¿Se tiene que ir? �� . . . . . . #Chivas #somoschivas #vamoschivas #siemprechivas #Clausura2020

A post shared by Chivas Pasión (@chivaspasionok) on Jan 24, 2020 at 2:00pm PST