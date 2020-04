“Estar en Chivas fue uno de los mejores lapsus de mi carrera futbolística”: Edwin Hernández

Edwin Hernández es uno de los jugadores más recordados que tiene el conjunto rojiblanco y, que, en la actualidad, se encuentra viviendo uno de los momentos de su carrera deportiva, como es sumar experiencia en el continente europeo.

El defensor mexicano conversó este martes con el Lado B de MedioTiempo, donde dejó en claro como vivió su momento en el Rebaño Sagrado.

“Si fue uno de mis mejores lapsus de mi carrera estar en el Guadalajara, puedo decirte que es uno de los momentos más grandes que he tenido en mi carrera y no nada más por los triunfos, si no que también por la madurez que fui consolidando como futbolista. Fue uno de los mejores momentos de mi vida, incluso por la familia que logramos armar”.

Pero eso no fue todo, ya que también siguió confesando el gran momento y estadía que tuvo en el conjunto rojiblanco.

“Te repito, en Guadalajara fue un momento magnífico el que vivimos ahí y, más que lo futbolísticos, como persona, como futbolista, llegue a un punto muy importante y es por eso por lo que le tengo tanto cariño al equipo”.