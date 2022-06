La transición de un equipo a otro suele ser un proceso complicado para las y los futbolistas, sobre todo cuando se trata de rivales antagónicos como lo son Chivas y Atlas; sin embargo, la nueva delantera rojiblanca Adriana Iturbide conquistó a la afición del Rebaño con una declaración que ironizó con las rojinegras.

La escuadra de la Academia suele utilizar la frase: “si te lo explico no lo entenderías”, para manifestar su amor por su equipo, principalmente cuando se enfrenta con el Guadalajara, por lo que la nueva atacante del club multicampeón de Liga Femenil explicó lo que la convenció de pasar de un club a otro, ironizando con un juego de palabras.

"¿Qué me sedujo de Chivas? Tan fácil, que lo lo explicaron y lo entendí (risas), así de fácil. Más que nada lo que representa Chivas, con el puro nombre. Es Chivas, no hay mucho más que explicar, no necesitaron seducirme con muchas cosas más que eso", declaró la artillera en palabras para Marca Claro.

Boyi admitió que está tratando de conseguir ganarse todos los minutos que le brinde el entrenador Juan Pablo Alfaro, aunque reconoció que como delantera le ilusiona el poder compartir la cancha con Alicia Cervantes, con quien está segura que conformarían una delantera temible en la Liga Femenil.

“Cada quien se gana los minutos en los entrenamientos. Mi trabajo es demostrar mi calidad, e porqué me trajeron en los entrenamientos y claro que me encantaría jugar con Licha, es una extraordinaria jugadora y creo que juntas podemos hacer una dupla imparable”, concluyó.

