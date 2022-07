La atacante de las Chivas de Guadalajara, Alicia Cervantes fue parte del fracaso que vivió la Selección Mexicana Femenil la noche del jueves al perder el boleto para el Mundial del 2023, luego de caer ante Haití 3-0 en un partido donde la rojiblanca no saltó como titular de manera increíble a pesar de que ostenta un bicampeonato de goleo.

Licha no solo ha sido un ejemplo dentro de la cancha, también fuera de ella se ha encargado de manifestar su profesionalismo y en esta ocasión no fue la excepción con todo y que la entrenadora Mónica Vergara no quiso echar mano desde el arranque de su contundencia para este compromiso crucial frente a las caribeñas que era imperativo ganar para seguir con vida rumbo a la Copa del Mundo, pero el resultado fue adverso.

La delantera del Rebaño Sagrado esperó su oportunidad entre la lista de suplentes y en la segunda parte vio actividad, aunque ya era demasiado tarde para tratar de evitar el doloroso descalabro, con el cual sumaron el segundo en este Premundial que confirmó el fracaso de este Tricolor Femenil.

La devastadora imagen de Alicia Cervantes

A través de redes sociales circula la imagen de Licha con el rostro cubierto por sus manos que fue captada tras el encuentro con Haití, por ello los usuarios lamentaron que la jugadora de Chivas no saliera como titular en un encuentro donde la principal misión era ganar y golear para aumentar las esperanzas de colarse al certamen del próximo año.

Otros comentarios aseguraron que la tristeza de Licha no la merecen en el Tri que no quiso explotar al máximo sus cualidades, pues es increíble que haya perdido la carrera por la titularidad con una jugadora como Katty Martínez, quien está muy lejos de la cuota goleadora que tiene Cervantes, al menos desde que llegó a Guadalajara.

