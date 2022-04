Chivas Femenil continúa con paso de campeonas en el Clausura 2022 ya que después de 15 jornadas siguen sin conocer la derrota en este torneo y están peleando la parte alta de la tabla general; sin embargo, la portera rojiblanca, Blanca Félix, aseguró que el invicto no es una obsesión en el vestidor, por lo que solamente se enfocan en salir victoriosas del Clásico Tapatío el próximo sábado.

“No considero que sea presión. Claro que te motiva y trabajas mejor, siempre es mejor trabajar cuando no pierdes. No es una obsesión pensamos en venir y jugar lo mejor posible, que eso nos haga salir con un resultado favorable. Pero no es obsesión el pensar que no hemos perdido. Realmente nos hemos puesto a trabajar, a mejorar y llevar el torneo partido a partido, como lo haremos este sábado”, aseguró la guardameta en el día de medios.

La cancerbera está convencida de que el lugar en la tabla general no determina nada en este tipo de enfrentamientos, por lo que sabe que el derrotar al Atlas no será tarea sencilla y deberán emplearse a fondo para salir del Estadio Jalisco con los tres puntos.

“Es una responsabilidad bastante grande por lo que representa el partido, por lo que significa para la institución, para la afición y la historia que tiene. Es un partido especial, un partido que estoy consciente no será nada fácil. Independientemente del lugar en que estemos en la tabla, es un partido bastante parejo, muy apasionado”, finalizó Félix.

Ve a Chivas en la Final

Por su parte, la defensora del Rebaño, Jaqueline Rodríguez, desea que el Guadalajara se mantenga con el ritmo que ha tenido en todo el Clausura 2022, ya que sabe que el terminar en los primeros lugares no garantiza el campeonato.

“Siempre lo he dicho, el llegar en segundo o tercer lugar no te asegura nada para lo que viene en Liguilla. Siempre las Liguillas son torneos completamente diferentes. Obviamente trabajamos para volver a llegar a una Final porque creo que lo merecemos y el equipo ha ido madurando. Creo que podemos estar ahí, tenemos muchas posibilidades. No debemos olvidar que la Liguilla siempre es un torneo muy diferente a lo que se vive en temporada regular. Lo que estamos trabajando es llegar de la mejor manera a esa Liguilla para volver a estar en una Final”, concluyó.

