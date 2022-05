El Club Guadalajara Femenil cumplió con las expectativas al obtener el título del Torneo Clausura 2022 derrotando a Pachuca con un marcador global de 4-3 la noche del lunes en el Estadio Akron, sin embargo detrás de cada futbolista rojiblanca hay una historia que encubra aún más los logros deportivos que son más visibles por ser un deporte de conjunto.

Con los ánimos a flor de piel, luego de levantar el trofeo que las catapultó como el mejor equipo de la Liga MX Femenil, las jugadoras del Rebaño Sagrado decidieron celebrar junto a sus familiares, por lo cual la historia de la mediocampista Casandra Montero no puede pasar desapercibida, debido a que después de 22 años se volvió a encontrar con su madre en territorio mexicano.

En declaraciones para Chivas TV, una de las piezas claves en el esquema del técnico Juan Pablo Alfaro manifestó su felicidad por estar junto a su madre compartiendo el momento más feliz de su trayectoria como futbolista profesional, pero a su vez también disfrutando la presencia de quien no había pisado México desde hace más de dos décadas.

"No tengo palabras, es algo inexplicable, no puedo creer que lo que tanto soñé hoy estoy viviendo. Gracias a Chivas, a Dios y a la campeona que es mi mamá que está aquí. Están mis tíos, crecí con ellos en el rancho, viajaron más de once horas para poder estar aquí”, explicó la oriunda de Veracruz de 28 años, mientras que la madre de Casandra dijo que hacía 22 años que no estaba en suelo azteca.

El paso de Casandra Montero por Chivas

Casandra Montero llegó a Guadalajara en junio del 2021, poco a poco su talento le hizo consagrarse como una centrocampista titular, pero esta campaña su nivel vino a más dejando claro que estaba lista para ser el equilibrio de cuadro rojiblanco. Montero jugó 16 partidos de la fase regular, 15 como titular y durante la Liguilla no se perdió ningún compromiso.

