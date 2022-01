Chivas Femenil está oficialmente preparada para el inicio del Clausura 2022. Después de la salida de Edgar Mejía del banquillo, este martes 4 de enero Juan Pablo Alfaro se ha convertido en el entrenador principal del Rebaño para el próximo semestre. El exjugador estuvo acompañado de Nelly Simón, directora deportiva de la institución, en la conferencia de prensa ante los medios de comunicación.

"Me toma bien, las oportunidades hay que tomarlas, me siento con la capacidad de entrenar este equipo. Tengo la experiencia de haber estado en equipos de fuerzas básicas. Estos tres torneos ya me tocó conocerlas, he sido número uno en fuerzas básicas y estoy seguro que lo puedo hacer bien por lo que he vivido como jugador y entrenador. Tengo las ideas muy claras, lo complicado es llevarlo a la cancha, pero con el hambre que tienen las niñas seguiremos siendo protagonistas, buscando el título", fueron las primeras palabras de Alfaro en la rueda de prensa de su presentación.

El 'Pato' viene con el libreto aprendido después de ser el segundo al mando en el etapa de Mejía al frente del banquillo. El ya exentrenador del Femenil, afirmó en un comunicado de despedida que se alejaba del mundo del futbol para resolver un problema personal con su esposa y un proceso de divorcio.

"La fortaleza del equipo será el equipo, esa continuidad que le daremos, la idea que quiero en la cancha. La exigencia siempre es a tope, estamos convencidos que así será, estamos cerrando bien estos días de trabajo, viene la semana previa al partido. Iremos paso a paso, tenemos claros los objetivo, el equipo será protagonista, dará de qué hablar, así lo exige la historia del equipo, no tenemos duda que así va a ser porque tenemos el hándicap de la continuidad de las jugadoras, que ya se conocen y creo que se irá por buen camino", siguió explicando el entrenador.

Simón tomó la palabra en un momento de la rueda de prensa para explicar las razones que llevaron a Chivas para el nombramiento de Alfaro como entrenador del Femenil. "Primero, entender que Pato al igual que Edgar en su momento conoce la filosofía de la institución, conoce la exigencia y responsabilidad de portar este escudo. Han sabido transmitirles a las jugadoras lo que se necesita para ser protagonista en cada torneo. Después, Pato las conoce al 100 por ciento, conoce el plantel al derecho y al revés, tiene buena relación con todas. Una de nuestras prioridades es seguir debutando porque ese es el futuro de la liga, no hay más", afirmó la directora deportiva.