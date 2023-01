La estelar delantera de las Chivas de Guadalajara, Alicia Cervantes, ofreció este miércoles un emotivo discurso frente al Senado de México durante una ceremonia de reconocimiento, que incluyó a las rojiblancas, por su trayectoria y logros en la Liga MX Femenil tras arrasar con los títulos del Torneo Clausura y el Campeón de Campeones en 2022, en el que la atacante tuvo un desempeño protagónico como goleadora.

La delegación del Rebaño Sagrado Femenil ante el Senado mexicano estuvo encabezado por la directiva Kenya Vergara y la directora deportiva Nelly Simon, además, de las estelares jugadoras: Blanca Félix, Casandra Montero, Carolina Jaramillo y Cervantes, así como el entrenador Juan Pablo Alfaro. Las rojiblancas participaron del homenaje que resaltó los logros de las mujeres dentro del deporte nacional.

Licha Cervantes, quien tuvo la oportunidad de dirigirse ante el Senado, expresó unas sentidas palabras para transmitir lo que significa estar en el redil y refirió que "jugar en Chivas es todo para mi, siempre lo he demostrado en la cancha. Desde pequeña soñaba con jugar en este equipo y soy una aficionada que juega cada semana y creo que se nota en cada jugada". Agregó que "si hay algo que saca adelante a este equipo es precisamente la unión, el trabajo y sobre todo ser solidaria con cada una de nuestras compañeras. Somos como una familia".

La estelar delantera del Guadalajara recordó que "el viernes, por ejemplo, logré la marca de mi gol 100 como profesional", por lo que fue interrumpida por los aplausos de los presentes y advirtió que "esto no sería posible sin el apoyo de mis compañeras, sin su esfuerzo, sin su ayuda. Creo que esa es la fórmula que nos ha llevado a levantar títulos, aunque por encima de eso, lo que más me llena es que emocionamos a miles de chivahermanos, que los millones de gente que siente estos colores se representa con nosotros, también que muchas niñas hoy se vean reflejadas en nosotros que estamos abriéndole camino para que ellas también puedan cumplir sus sueño".

Licha Cervantes, durante la parte final de su emotivo discurso en el Senado, aseguró que "lo único que puedo decir, es que está en cada una de ellas el poder llegar a ser futbolistas o lo que quieran ser. No será fácil, nada en la vida es fácil, pero con trabajo duro y perseverancia se puede, no te des nunca por vencida, nunca dejes que te digan que no se puede, confíen en ustedes y luchen por hacer su sueño realidad, que para muestra estamos nosotras que con mucho trabajo estamos escribiendo nuestra historia y arriba las Chivas".

