Chivas Femenil vivió un Clásico Nacional sumamente atípico, ya que durante casi todo el partido fue superado por el América, por lo que el entrenador del Rebaño, Juan Pablo Alfaro, reconoció que su equipo no jugó con la intensidad que requería este partido, pero alabó el esfuerzo de sus jugadoras.

“Lo mejor que hicimos fue en los últimos minutos, el no bajar los brazos rindió sus frutos, el insistir, el no dejar de pelear y de encontrar esas agallas para reponerse a un resultado adverso. El Clásico no lo encaramos como un Clásico, hay que ser muy fríos y este tipo de partidos nos ayuda para crecer.

“Tenemos que ver lo que no funcionó en este partido y no hay que tapar el sol con un dedo, es el partido más flojo durante el torneo. Los Clásicos se juegan a muerte, tienes que dejar la piel y bien claro lo que quieres y en este partido no lo hicimos”, declaró el timonel en conferencia al término del partido.

El Guadalajara estaba dos goles abajo en el marcador y logró empatar en solamente cuatro minutos gracias a los goles de Rubí Soto y Cheli Torres que lograron hacer explotar al Estadio Akron y evitar un doloroso descalabro contra el máximo rival deportivo.

¿Cuándo regresará Alicia Cervantes?

La recuperación de Licha continúa por buen camino, por lo que el timonel rojiblanco confía en contar con ella en los próximos días, por lo que estaría disponible para la visita a Rayadas de dentro de dos semanas: “Muy probablemente ya podamos tener buenas noticias y esperando que ya pueda reincorporarse lo más pronto posible y ojalá sea en esta semana o en la que viene”.

