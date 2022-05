En Chivas Femenil toman con mesura el haber recibido dos goles en el partido de Ida de los Cuartos de Final contra Pumas pese a que la solvencia defensiva era su principal arma en la fase regular, por lo que el entrenador rojiblanco, Juan Pablo Alfaro, admitió que no le inquieta, pero sí analizará para corregir esa situación de cara al duelo de Vuelta en el Estadio Akron.

“No me preocupa, me ocupa. Hay que ajustar ciertos detalles, analizar el partido y veré qué fue lo que nos pasó en el segundo tiempo, porque el primero creo que fue un buen tiempo en cuanto a lo defensivo. Tuvimos un par de errores que pudimos haber evitado, pero me deja tranquilo. Tampoco es para desesperarme o hacerles ver los errores que tuvimos.

“Lo vamos a analizar para que no nos vuelva a pasar. Es Liguilla, aquí cambia todo y vamos a tratar de cerrar todavía mejor en ese sentido, el defensivo, pero no vamos a dejar de insistir en tener la pelota y generar más opciones de gol”, explicó el estratega en conferencia de prensa al término del partido.

El ‘Pato’ reconoció que el nivel se incrementa en esta fase de Liguilla, por lo que destacó la entrega que brindó Pumas en los 90 minutos del primer episodio, aunque sabe que también sus jugadoras tuvieron una dosis de responsabilidad en las dianas auriazules.

“En esta instancia todos los equipos son difíciles. Pumas trabaja bien los partidos, nunca deja de luchar, nunca deja de pelear todos los balones. Sabíamos que el partido iba a ser así. No pudimos manejar bien las ventajas. Ellas aprovecharon bien, nuestro segundo gol fue un error que pudimos haber evitado”, concluyó Alfaro.

¿Cuándo se jugará el partido de Vuelta?

El segundo enfrentamiento de la serie entre Chivas y Pumas Femenil se disputará el próximo lunes 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron, duelo que comenzará en punto de las 19 horas y donde se definirá uno de los clubes Semifinalistas del Clausura 2022.

