Rubí Soto es una futbolista que ha logrado escribir su nombre en los libros de historia de Chivas Femenil por múltiples situaciones, convirtiéndose en una de las jugadoras más queridas por parte de la afición por su carisma y sobre todo su talento dentro del terreno de juego desde su primera etapa en el Guadalajara.

La Patrona ha vivido una carrera sumamente exitosa al ser, durante un tiempo, la máxima romperredes del conjunto rojiblanco, además de ser la autora del primer gol del Rebaño en un partido fuera de México e inclusive se convirtió en la primera jugadora surgida de la Liga Femenil que fue exportada a Europa.

Sin embargo, su estadía en el balompié de España fue sumamente complicado debido a una serie de insultos que recibió en aquel país, aunque no dejó que le afectara y siguió persiguiendo sus sueños, convirtiéndose en una referente del chiverío y pieza clave para conseguir el título del Clausura 2022.

A continuación te enumeramos las 25 cosas que no sabías sobre Rubí Soto:

25.- ¿Cuál es el nombre completo de Rubí Soto?

La talentosa mediocampista goleadora del Rebaño lleva por nombre Kristal Rubí Soto Ruíz.

24.- ¿Cuántos años tiene la atacante del Rebaño?

Rubí cuenta actualmente con 27 años de edad.

23.- ¿Cuándo nació y de dónde es oriunda la atacante rojiblanca?

La atacante del chiverío nació el 14 de octubre del año 1995 en Ahome, Sinaloa.

22.- ¿Cuál es el apodo de la jugadora del Rebaño?

Debido a su fuerte temperamento, pero buen humor, Rubí Soto ha sido apodada como la Patrona por parte de los aficionados e inclusive en el interior del vestidor rojiblanco.

21.- ¿Cuál es uno de los hobbys favoritos de Rubí Soto?

La mediocampista rojiblanca siempre ha manifestado su gusto por los videojuegos, por lo que es uno de sus pasatiempos favoritos durante sus ratos libres.

20.- ¿Cuál fue el motivo de polémica familiar con Rubí Soto y sus padres?

En una entrevista a Chivas TV, la mediocampista reveló que sus papás trataron de convencerla de practicar el beisbol; sin embargo, ella siempre se mantuvo firme en practicar futbol, deporte que desarrolla desde los 8 años de edad.

19.-¿Por qué pensó en dejar el futbol?

Ante los rumores de la posible creación de una Liga profesional de futbol femenil, Soto decidió dejar a su familia en Sinaloa en 2013 y arribar a Guadalajara para seguirse preparando, practicando en Chivas Gigantera; sin embargo, tras no crearse el proyecto en esos años, decidió regresar a Sinaloa y fue cuando pensó en renunciar a la pelota: “regresé demasiado triste. Llegó el pensamiento de ya no jugar futbol”.

18.- ¿Quién es el ídolo de la infancia de Rubí Soto?

“Omar Bravo, ya que también es mi paisano, es de Los Mochis. Él fue mi inspiración, dije que iba a ser como él en Chivas, iba a poner mi estrellita ahí, iba a marcar historia”, declaró en una charla con la Liga Mx Femenil en junio del 2020.

17.- ¿Cuándo se incorporó al Guadalajara?

Tras el primer semestre de la Liga Femenil, Rubí acudió a realizar unas pruebas para una serie de visorias que organizó la directiva rojiblanca, en donde logró convencer al entrenador Luis Camacho y a la directiva, sumándose al plantel el 23 de diciembre del 2017.

16.- ¿Cuándo debutó con el primer equipo tapatío?

Soto debutó en la Primera División Femenil el 6 de enero de 2018 en un duelo entre Chivas y Querétaro, en donde ambas instituciones concluyeron empatadas a un gol, en donde Rubí participó durante 78 minutos.

15.- ¿Cuándo y contra quién anotó su primer gol en la Liga Femenil?

Su primera diana en el Circuito Rosa se suscitó el 25 de febrero de 2018 en un duelo contra Querétaro, correspondiente al comienzo de la segunda vuelta, ya que el formato de competencia era en grupos, no como es ahora de todos contra todos.

14.- ¿Por qué se incrementó su fama en el futbol mexicano?

Tras las buenas actuaciones mostradas en la Liga Femenil, Rubí Soto logró incrementar su popularidad con la afición durante un duelo de exhibición entre futbolistas del equipo varonil y femenil del Guadalajara, en donde le hizo un túnel y dejó en el césped a Miguel Ponce, demostrando su calidad con el esférico.

13.- ¿Por qué se convirtió en una jugadora histórica para el Guadalajara Femenil?

Sus buenas actuaciones lograron atraer la atención del Villarreal de España, equipo que la incorporó a sus filas en el verano del 2020, convirtiéndose en la primera exportación del Rebaño Femenil en su historia e inclusive, del mismo Amaury Vergara desde que asumió la presidencia del equipo.

12.- ¿Cuáles equipos estuvieron interesados en ficharla?

Debido al gran nivel que demostró en el Guadalajara, algunos clubes de Europa se comunicaron con ella para intentar incorporarla a sus equipos, en donde el Valencia y el Villarreal fueron los más insistentes para tratar de sumarla a sus filas.

11.- ¿Con cuántos goles fue la máxima anotadora en la historia de Chivas Femenil?

Desde su aparición en el primer equipo rojiblanco en el Clausura 2018 hasta el cancelado Clausura 2020, torneo en el que partió rumbo a España, la Patrona había anotado 20 dianas como rojiblanca, por lo que fue reconocida como la mejor anotadora del club en su corta instancia.

10.- ¿Cuál fue el detalle que tuvo Omar Bravo con Rubí?

El histórico romperredes del Guadalajara, Omar Bravo se comunicó con la atacante de la escuadra femenil para felicitarla por sus logros, por convertirse en la máxima romperredes del equipo en el 2020 y por ser la primera exportación de la Liga Femenil.

9.- ¿Cuántos goles anotó en el Villarreal?

Durante su breve paso por España, Soto lidió con los temas de adaptación a un nuevo balompié logró anotar dos goles con el Submarino Amarillo, colaborando para el ascenso a primera división ibérica.

8.- ¿Cuál fue la lamentable situación que complicó su estadía en España?

“Me regresé y todavía me habla la entrenadora, me dice vente, todavía me quieren. No fui mala persona a pesar de que recibí malas caras, insultos porque me decían ‘Panchita’, allá es como indito. Me quedaba callada, cuando vas a otro país tienes que aguantar todo. (…) Me sentí muy mal, porque me dijeron ‘panchita, ya regrésate a tu país, eres tercermundista’ (la afición)”.

7.- ¿Por qué regresó a México tras su aventura por España?

Tras un año en el Villarreal, la goleadora rojiblanca aseguró que un factor que influyó para regresar a la Perla de Occidente es el crecimiento de la Liga Femenil, ya que se percató que las extranjeras querían venir a jugar a México.

6.- ¿En cuál equipo estuvo a punto de regresar a México tras su paso por Villarreal?

“Cuando regresé de España, todos querían que regresara aquí porque corría el rumor de que me iba a ir a Monterrey. Sí, me iba a ir a Monterrey, pero volví a hablar acá en Chivas y me vine para acá. No oba a dejar el lugar que me dio la oportunidad de crecer en el futbol profesional, ni a toda la afición”, declaró Soto en una entrevista en Molten Tv.

5.- ¿Por qué fue separada del primer equipo del Rebaño?

En octubre del 2021, Chivas Femenil dio a conocer la separación de la Patrona y de Caro Jaramillo durante unas semanas en señal de sanción por haber roto el reglamento interno del Rebaño, ya que habrían salido en pleno aislamiento social por el COVID-19, aunque nunca fue confirmado por el club ni por las jugadoras.

4.- ¿Cuál ha sido su mejor torneo goleador como profesional?

Regularmente, Rubí Soto es una jugadora que suele marcar muchos goles; sin embargo, hasta el día de hoy, el torneo en el que ha anotado más goles como rojiblanca se suscitó en el Apertura 2022 en donde anotó seis dianas en las 17 fechas de la fase regular.

3.- ¿Por qué fue reconocida con Chivas en el extranjero?

Rubí Soto sigue poniendo su nombre en los libros de historia de Chivas Femenil, ya que fue la autora del primer gol de la escuadra rojiblanca fuera de México durante el partido amistoso entre el Rebaño y el Inter de Milán, duelo que se jugó en Texas.

2.- ¿Cuántos títulos tiene la Patrona con Chivas?

La atacante rojiblanca se incorporó al plantel posteriormente a la consecución del título en el Apertura 2017, por lo que solamente ha ganado dos campeonatos como rojiblanca, el Clausura 2022 y el Campeón de Campeonas del año fubolístico 2021-22.

1.- ¿Ya ha sido convocada con la Selección Mexicana?

Soto ha mostrado una mejoría constante en el Circuito Rosa, por lo que el entrenador nacional, Pedro López, decidió darle su primer llamado al Tricolor en noviembre del 2022, formando parte de una concentración en el Centro de Alto Rendimiento, aunque no tuvieron participación en algún duelo amistoso, por lo que el debut deberá esperar.

