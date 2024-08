Afición estalla contra Joaquín Moreno por su convocatoria para Chivas Femenil vs. Puebla

Chivas Femenil se prepara para enfrentar a Puebla en su regreso a la Liga MX por la jornada cuatro del Apertura 2024. En medio de esto la afición marcó su descontento con Joaquín Moreno luego de que hayan dado a conocer la lista de convocadas para el juego de esta noche en el Estadio Cuauhtémoc.

El equipo de Joaquín Moreno viene de tener una aceptable participación luego de haber logrado superar a Chicago Red Star por 1-0. Tuvieron la posibilidad de clasificar a la semifinal, pero no pudieron hacerle frente a Gotham FC encuentro en el que perdieron por 3-0.

Por otro lado, luego de su participación en el certamen estadounidense, Chivas Femenil vuelve a tener acción en el Apertura 2024 cuando enfrente a Puebla por la jornada cuatro. Debido a esto, el entrenador rojiblanco dio a conocer la lista de convocados para el juego de esta noche.

Chivas Femenil se prepara para enfrentar a Puebla. (Foto: Imago7)

Ante esto los fanáticos estallaron implicitamente contra Joaquín Moreno porque no le dieron lugar a las canteranas y porque sigue en el equipo Montserrat Hernández. “Vicky y Montse sáquenla alvvvv del equipo no mms cualquier canterana es mejor”, señaló un aficionado. Y otro agregó: “¿Y las canteranas? No se la pasan diciendo y presumiendo que apoyan a las canteranas, Monse y Vicky???”.

Convocadas para Chivas Femenil vs. Puebla

Porteras: Blanca Félix y Celeste Espino.

Blanca Félix y Celeste Espino. Defensas: Kinberly Guzmán, Jaqueline Rodríguez, Araceli Torres, Alexxandra Ramírez, Damaris Godínez, Karla Martínez.

Kinberly Guzmán, Jaqueline Rodríguez, Araceli Torres, Alexxandra Ramírez, Damaris Godínez, Karla Martínez. Mediocampistas: Victoria Acevedo, Yamile Franco, Joselyn De la Rosa, Daniela Delgado, Carolina Jaramillo, Casandra Montero, Gabriela Valenzuela, Montserrat Hernández.

Victoria Acevedo, Yamile Franco, Joselyn De la Rosa, Daniela Delgado, Carolina Jaramillo, Casandra Montero, Gabriela Valenzuela, Montserrat Hernández. Atacantes: Rubí Soto, Dana Sandoval, Alicia Cervantes, Adriana Iturbide, Viridiana Salazar.

Así reaccionó la afición de Chivas Femenil