Alicia Cervantes llegó a las Chivas de Guadalajara Femenil en el verano del 2020 como parte de una lista de fichajes con los que se buscaba apuntalar el equipo que entonces era dirigido por Edgar el Chore Mejía, pero nadie imaginaba que se convertiría en una de las futbolistas que marcarían época en el conjunto rojiblanco, lo cual quedó muy claro la noche del jueves 12 de octubre del 2023.

Licha ha superado sus propias expectativas porque su sueño siempre fue jugar con el equipo de sus amores, ya que al ser de San Ignacio Cerro Gordo, en el estado de Jalisco siempre fue seguidora del Rebaño Sagrado, pero nunca pensó que su paso marcaría uno de los pasajes más memorables no solo para ella, sino en la institución más importante del futbol mexicano.

La artillera de 29 años no ha dejado de demostrar su gran capacidad como goleadora y este jueves 12 de octubre en el duelo contra León marcó sus tantos 100 y 101 con la camiseta de Chivas, con lo cual ha sido reconocida como la tercera máxima romperredes del equipo tapatío solo por debajo de leyendas como Omar Bravo y Don Chava Reyes, pero la buena noticia es que Cervantes aún seguirá en activo al menos cinco años más.

Todos los goles de Licha Cervantes con Chivas Femenil

Al respecto, Licha ha sido multipremiada por sus logros con Guadalajara, donde ha ganado dos títulos que se dieron en el 2022 con el campeonato de liga y el Campeón de Campeonas, además de títulos de goleo en el Apertura 2021 y el Clausura 2022, fue nombrada la máxima goleadora del año por la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de la FIFA) en el 2021, la cuarta mejor anotadora del orbe en el 2022 y Balón de Oro Femenil por la Liga MX en el 2022 .

América es uno de los clientes más importantes de Licha al marcarle 10 tantos. Foto: Imago7/ Fabian Meza

Sus anotaciones se han repartido entre todos los equipos de la Liga MX Femenil, pues sus dos máximos clientes son América y Necaxa a los que les ha marcado 10 tantos a cada club. Después vienen Mazatlán y Pumas con ocho, Cruz Azul y León con siete, Juárez, Santos y Toluca con seis goles, Atlas, Pachuca, Puebla y Querétaro han recibido cinco tantos de la mexicana, por mencionar algunos de los momentos más contundentes.

¿Cuántos goles en total ha marcado Alicia Cervantes en su carrera en la Liga MX Femenil?

Pero la racha de Licha Cervantes no se remite únicamente a lo que ha hecho con el Rebaño, pues a pesar de que surgió del Atlas, también tuvo un paso por Monterrey, lo cual le ha valido para contabilizar 121 tantos en total, debido a que marcó nueve con las Rojinegras y 11 con Rayadas, además de los 101 que tiene con las Chivas, con lo cual su carrera es por demás exitosa y todavía le quedan muchos capítulos más por escribir.