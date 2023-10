El Club Guadalajara cerró su preparación este viernes para realizar el viaje a Estados Unidos con miras al compromiso amistoso contra el acérrimo rival en California, como parte del tour del Rebaño 2023 que ha visto otros duelos dentro de la Fecha FIFA para complacer a los connacionales que se encuentran en el país vecino del norte.

Con varias novedades en la lista de convocados para este importante encuentro, las Chivas emprendieron el viaje a la Unión Americana con la firme intención de no perder la inercia con la que cerraron el fin de semana pasado derrotando al Atlas 4-1 en el cancha del Estadio Akron.

JJ Macías tiene fecha de regreso

El delantero José Juan Macías ha tenido más de un año de inactividad debido a sus dos lesiones en la rodilla derecha, por lo que sigue trabajando en su rehabilitación ya en la parte final y se dio a conocer que el goleador del Rebaño Sagrado volverá dentro de dos o tres semanas al primer equipo, de acuerdo a información proporcionada por la columna Sancadilla de Grupo Reforma.

Alexis Vega recibe la peor noticia

El atacante desconoce su futuro con el conjunto rojiblanco debido a que el dueño Amaury Vergara no ha tomado una decisión acerca Alexis Vega, quien cometió una grave indisciplina en Toluca hace un par de semanas. Pero hay algo peor para el delantero, pues de acuerdo a información de David Medrano es muy probable que nunca vuelva a jugar en un equipo grande, ya que tanto América y Cruz Azul no estarían dispuestos a ficharlo pero no por su comportamiento, sino por la lesión en las rodillas que lo aqueja desde hace varios meses.

Vega entrena por separado en distintos horarios en Verde Valle. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

Alicia Cervantes llegó a 101 con Chivas Femenil

La delantera del Rebaño Femenil entró en la lista de las máximas anotadoras en la historia del conjunto rojiblanco, ya que le marcó un doblete a León la noche del jueves 12 de octubre en el Gigante de Zapopan y con ello rompió la barrera de los 100 goles y marcó el 101, con lo cual se coloca en el tercer lugar de los romperredes en la historia de la institución, solo por debajo de Omar Bravo que tiene 164 y de Don Chava Reyes con 153.

Convocados de Guadalajara para enfrentar al América

Los rojiblancos viajaron este viernes a Estados Unidos y con ello algunas novedades en la lista de convocados para encuentro del sábado a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Los 22 convocados de Chivas para El Clásico de México en LA:

– Porteros: Miguel Jiménez, Óscar Whalley.

– Defensas: Jesús Sánchez, Alan Mozo, Alejandro Mayorga, Leonardo Sepúlveda, Gilberto Sepúlveda, Antonio Briseño, Hiram Mier.

– Mediocampistas: Rubén González, Eduardo Torres, Fernando Beltrán, Pavel Pérez, Víctor Guzmán, Yael Padilla, Zahid Muñoz.

– Atacantes: Daniel Ríos, Roberto Alvarado, Ronaldo Cisneros, Ricardo Marín, Armando González, Isaac Brizuela.