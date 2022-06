La reestructuración en el Club Deportivo Guadalajara no solamente será en el primer equipo, sino también en la filial de Liga de Expansión, por lo que se presentó oficialmente a Gerardo Espinoza como nuevo entrenador de dicha categoría, quien reiteró su profesionalismo pese a tener un pasado muy marcado con Atlas.

“Mencionaba hace un momento que soy un tipo que lleva ya varios años en el futbol, he trabajado en muchísimas instituciones y si algo me ha caracterizado es que he trabajado de manera muy honesta y profesional. Eso es lo que valora la directiva, que tiene claro que voy a venir y entregarme al cien por ciento, voy a dar lo mejor de mí y siempre buscando lo mejor para la institución. Para la cual me da la oportunidad de desarrollarme como profesional y seguir trabajando”, declaró el nuevo timonel del Tapatío.

El nuevo estratega del conjunto filial del Rebaño está agradecido por la oportunidad de continuar con su carrera profesional en la institución y dejó en claro que sabe cuál es la principal del equipo de dirigirá: la formación y consolidación de los nuevos talentos.

“Agradecer por la confianza que han tenido en mí, en venir a aportarles en este proyecto bonito donde se busca desarrollar y potenciar jóvenes para el primer equipo y que lleguen de una u otra manera mejor preparados a Primera División y que tengan una carrera mucho más exitosa y que pueda ser en Chivas. Vengo a entregarme, como lo he hecho en muchísimas instituciones anteriormente, al cien por ciento”, concluyó.

¿Qué sigue para Chivas?

El Guadalajara partirá este sábado 4 de junio rumbo a Barra de Navidad para comenzar con sus trabajos de pretemporada en playa, donde realizarán la fase de fondo físico que servirá para todo el semestre. Regresarán a Guadalajara el 10 de junio y posteriormente comenzarán la gira por Estados Unidos para encarar unos duelos amistosos.

