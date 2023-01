¡Imparables! Espectacular arranque del Clausura 2023 para Chivas Sub 20

Las fuerzas básicas de Chivas continúan su recorrido en el Clausura 2023 y la filial Sub 20 mantiene el buen nivel y consiguieron un importante triunfo este viernes en las instalaciones del Atlético de San Luis; sin embargo, el conjunto Sub 18 dio un partidazo, pero no fue suficiente y salió sin puntos de la ciudad potosina.

El combinado de mayor edad del Guadalajara mantiene el paso perfecto en el semestre, ya que consiguió su segunda victoria de la temporada al imponerse por marcador de 0-1 al conjunto ‘colchonero’ gracias al autogol de Bruno Alcocer al minuto 13 de partido.

Por su parte, la filial Sub 18 vivió un duelo de mucha intensidad y presión desde prácticamente el arranque del partido, ya que el Atlético de San Luis se fue rápidamente arriba en la pizarra por marcador de 2-0 al minuto 10 de juego gracias a las dianas de Emiliano Carrillo y Jorge Rubio.

IMAGO 7

Sin embargo, los tapatíos tuvieron una bravía reacción y lograron emparejar el marcador antes de que concluyera el primer tiempo debido a que Jonathan Padilla anotó un doblete a los minutos 14 y 40, respectivamente. Sin embargo, Manuel Pereyra selló el triunfo de los locales al minuto 85.

¿Cómo marchan momentáneamente en la tabla general las filiales de Chivas?

Tras dos juegos disputados y a falta de que se dispute el resto de la jornada 2, el Guadalajara Sub 20 se encuentra instalado momentáneamente en la segunda posición general, solo detrás de Querétaro por diferencia de goles. Por su parte, la Sub 18 está en lugar 12 de la clasificación tras no poder ganar en estos dos compromisos que ha jugado.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!