Arturo Ortega explicó por qué se da el lujo de no convocar a Teun Wilke para los juegos de Chivas

El Rebaño Sagrado ya se encuentra en Puebla para enfrentar a la Franja por la jornada 14 del Apertura 2024. Por otro lado, uno de los grandes ausentes para el juego de mañana es Teun Wilke, por lo que Arturo Ortega explicó por qué no convoca al jugador que toda la afición de Chivas quiere ver en el primer equipo.

A pesar de que Ricardo Marín ya cuenta con tres goles en el presente torneo, por lo que el conjunto rojiblanco pudo suplir de la mejor manera la ausencia de la Hormiga González, que estaba encendido hasta su lesión. A su vez, Chicharito Hernández no da ningún tipo de garantía dentro del área rival.

Queda claro 4K es clave en este equipo, la afición de Chivas no para de pedir a Teun Wilke en el equipo. Sin embargo, Arturo Ortega no lo llamó para enfrentar mañana a Puebla y dio una explicación coherente del motivo por el que no entra en su consideración para el duelo por la Liga MX.

Arturo Ortega dejó fuera de la convocatoria a Teun Wilke. (Foto: IMAGO7)

“Sabemos que Teun es un nueve nominal, pero me encuentro con una plantilla donde todos quieren jugar estar, donde todos quieren jugar, donde tienen el compromiso y hay momentos. Yo también tengo que observar, somos muchos y vendrá el momento de Teun. Ya jugó en Estados Unidos, es un chico interesante y hay que ir poco a poco”, señaló en conferencia de prensa tras superar a Necaxa.

Cabe destacar que esta noche Tapatío volverá a ver acción en la Liga de Expansión MX cuando enfrente a Correcaminos. En este equipo Teun Wilke es un jugador clave debido a que es el goleador con seis dianas en lo que va el Apertura 2024.

Los convocados de Chivas vs. Puebla