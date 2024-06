La categoría Sub23 de las Chivas de Guadalajara atraviesa la etapa cumbre de una extensa gira de pretemporada, parte del Tour Rebaño 2024. El cuerpo técnico que lidera José Pepe Meléndez busca recuperar el protagonismo en el venidero Torneo Apertura 2024 de la Liga MX Sub23. Esto, después de no poder defender su título de 2023 en la Liguilla del pasado semestre y quedar eliminado en la ronda regular. Rebaño Pasión recopila cómo va esta preparación de los rojiblancos en Estados Unidos.

El proyecto que dejó Fernando Hierro en manos del novedoso comité deportivo del Rebaño Sagrado incluyó las Fuerzas Básicas. Así, como la internacionalización de la Cantera Rojiblanca en este proceso formativo. La categoría olímpica, entrenada por Pepe Meléndez, inició el domingo 2 de junio esta travesía por toda la unión americana. La segunda gira para este plantel Sub23 de los tapatíos por el vecino país, en lo que va de 2024.

El cuerpo técnico de Pepe Meléndez se llevó a esta gira del Tour Rebaño 2024 a la base de una nómina que usará en el Apertura 2024. La lista de 22 jugadores ya colecciona cinco partidos disputados por todo el territorio de la unión americana. Guadalajara viene de ganar su último encuentro y de resto, acumula dos empates y dos caídas.

La plantilla rojiblanca en Estados Unidos sumó durante la semana al delantero Daniel Cervantes. Un atacante, de 20 años de edad, nacido en California, que dejó la cantera del Atlas para sumarse a las Fuerzas Básicas de Chivas. El ariete debutó el miércoles en Chicago, donde marcó el gol de la victoria 3-2 sobre Peoria City FC en la localidad homónima del estado de Illinois. Una pieza interesante para el cuerpo técnico rojiblanco.

Los rojiblancos han disputado

Spokane vs. Chivas Sub23

La categoría olímpica del Guadalajara inició su transitar por la unión américa en Washington, el domingo 2 de junio. Los tapatíos perdieron 2-1 ante Spokane Velocity en el ONE Spokane Stadium. Su única anotación se dio por un tanto en contra del rival.

Pepe Meléndez alineó a: Axel Leyva; Luis Gerardo Gómez (Javier Guerrero 46′), José Gallegos, Joshua Anaya, Mauricio Reyes (Zinedine Hernández 65′); Emilio Tame, Osvaldo Plascencia (Isaác Martínez 46′), Carlos Corona (C) (Diego Latorre 65′); Diego Martínez, David Zavala (Antonio Herrera 65′) y Emmanuel Gutiérrez (Juan Pablo Uribe 65′).

Ballard FC vs. Chivas Sub23

Guadalajara Sub23 disputó su segundo partido en el estado Washington, aunque se trasladó hasta Seattle, el martes 4 de junio. Los rojiblancos perdieron 3-0 ante Ballard FC en el Memorial Stadium de la ciudad de la Aguja Espacial (Space Needle).

El cuerpo técnico de Chivas Sub23 definió su alineación con: Axel Leyva (Cristo Navarrete 75′); Fernando Piña (Luis Gerardo Gómez 46′), Juan Capuchino (Zinedine Hernández 75′), Joshua Anaya (José Gallegos 46′), Javier Guerrero (Mauricio Reyes 46′); David Zavala (Diego Martínez 46′), Isaác Martínez (Emmanuel Gutiérrez 65′), Carlos Corona (C); Juan Pablo Uribe (Torres 75′), Ever Corona (Diego Latorre 63′), Antonio Herrera (Emilio Tame 63′).

Académica vs. Chivas Sub23

Los rojiblancos se trasladaron hasta California para seguir su preparación y disputaron su tercer partido, el viernes 7 de junio. Los rojiblancos igualaron 2-2 con Académica en la localidad de Turlock. Isaac Martínez (7′) y Diego Latorre (11′) anotaron los tantos por Chivas Sub23. Los anfitriones igualaron en la segunda parte del encuentro en el Joe Debely Stadium .

El cuerpo técnico de Pepe Meléndez alineó con: Axel Leyva (C) (Cristo Navarrete 68′); Luis Gerardo Gómez (Antonio Herrera 68′), José Gallegos (Fernando Piña 63′), Joshua Anaya (Juan Capuchino 63′), Mauricio Reyes (Javier Guerrero 46′); Emilio Tame (Carlos Corona 46′), Isaác Martínez (Osvaldo Plascencia 68′), Juan Pablo Uribe (David Zavala 46′); Torres (Ever Corona 68′), Diego Martínez (Zinedine Hernández 68′), Diego Latorre (Emmanuel Gutiérrez 46′).

Peoria City FC vs. Chivas Sub23

Los rojiblancos dejaron California para llegar hasta Illinois, en donde continuaron su preparación y disputaron su cuarto partido, el domingo 9 de junio. Guadalajara empató 0-0 con Peoria City FC en la localidad de ese mismo nombre. Cristo Navarrete (80′) se consagró como figura del encuentro tras atajar un penal del rival en la etapa cumbre del duelo.

El cuerpo técnico de Pepe Meléndez salió con: Axel Leyva (Cristo Navarrete 67′); Fernando Piña, José Gallegos (Joshua Anaya 46′), Zinedine Hernández, Javier Guerrero (Diego Latorre 60′), Mauricio Reyes (David Zavala 60′); Carlos Corona (C) (Isaác Martínez 67′), Osvaldo Plascencia (Emilio Tame 46′); Torres (Juan Capuchino 67′), Ever Corona (Juan Pablo Uribe 60′), Emmanuel Gutiérrez (Diego Martínez 67′).

Chivas Sub23 vs. Peoria City FC

El Rebaño Sagrado se mantuvo en Illinois, en donde disputó su quinto partido de esta gira, el miércoles 18 de junio. Guadalajara remontó y venció 3-2 a Peoria City FC para quedarse con la copa amistosa tras la victoria. Isaác Martínez (17′), Juan Zavala (57′) y Daniel Cervantes (73′) anotaron los goles de los rojiblancos. Los anfitriones marcaron sus tantos antes del medio tiempo.

El cuerpo técnico de Pepe Meléndez formó con: Cristo Navarrete; Javier Guerrero, José Gallegos, Joshua Anaya, Mauricio Reyes; Emilio Tame, Isaác Martínez, Carlos Corona (C); Juan Pablo Uribe, Diego Martínez, Emmanuel Gutiérrez (Ever Corona 14′). Otros cambios que no fueron reportados, pero subieron al marcador: Juan Zavala y el debutante Daniel Cervantes.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas Sub23?

El Guadalajara Sub23 se mantendrá en Illinois, en donde jugarán ahora su sexto encuentro de este Tour Rebaño 2024. Los rojiblancos, dirigidos por José Pepe Meléndez, volverán a jugar el martes,18 de junio. Ese día enfrentarán al Chicago House en la cancha del Benedictine University. Compromiso que arrancará en punto de las 19:30 hora local. Un día antes se efectuarán visorias oficiales de Chivas en ese mismo escenario, a partir de las 18:00 hora local.