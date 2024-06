Emmanuel Gutiérrez inició su carrera en la cantera de Atlas, dentro de una familia de aficionados a las Chivas de Guadalajara. Después de debutar en la Liga MX con Cruz Azul y una impulsiva decisión de irse a Monterrey, encontró su lugar: Verde Valle. Esa travesía le permitió al delantero tapatío analizar y así diferenciar la formación en el redil, bajo el mando de José Luis Pepe Meléndez.

Edgar Emmanuel Gutiérrez Alatorre (Guadalajara, 8 de junio de 2002) aclaró su preferencia a ser llamado por su segundo nombre. El ariete de 1.80 metros de estatura, contextura física portentosa y gran olfato goleador platicó en exclusiva con Rebaño Pasión. El tapatío tiene como ídolo a Omar Bravo y es comprensible, también es delantero, artillero infalible, jugó con Atlas y anhela brillar como rojiblanco.

Gutiérrez Alatorre llegó al redil como parte del proyecto de Fernando Hierro para nutrir la cantera del Guadalajara. Debutó de cambio con un gol para liderar una remontada sobre Santos Laguna en la Jornada 1. Cumplió su primer torneo como rojiblanco y analizó con Rebaño Pasión el sistema formativo de las Chivas, en su caso, a cargo de Pepe Meléndez.

El delantero tapatío se refirió al trabajo de José Luis Meléndez, un canterano contemporáneo con Chicharito Hernández. Reconoció en exclusiva que “es muy buen profe, la verdad. Yo creo que dentro y fuera de la cancha se presta muchísimo (a ayudarte), no te deja nunca con la duda y más que nada que es de mi posición. Duda que tenga o movimientos que no me quedan claros, siempre se presta para para ayudarme, para apoyarme“.

Meléndez salió campeón con Chivas Sub23 en el Apertura 2023, primer torneo de la categoría (Instagram)

Emmanuel Gutiérrez analizó el sistema formativo de Chivas

El delantero de la categoría Sub23 del Guadalajara analizó a profundidad el trabajo de Meléndez tras pasar por otros tres clubes. Refirió que “lo que me he fijado muchísimo, ahorita que estoy en Chivas y que en otros equipos no había tanto, es que él (Pepe Meléndez) al final de los entrenamientos casi siempre a lo mejor dos veces por semana, nos pone un (trabajo) específico a los delanteros“.

Gutiérrez aclaró a Rebaño Pasión que se trata de una sesión especial: “Ya sea de definición, de cabeceo, de lo que sea, pero más enfocado a un centro delantero. Porque claro, en un partido no se toca la misma cantidad de balones que un contención, un central. O sea, tenemos una ocasión, dos y tiene que terminar en gol. Nos dice que es eso más que nada (en lo que deben concentrarse)“.

El atacante de Chivas Sub23 advirtió, en exclusiva, que “de hecho, tenemos un día que es el martes, que es de (trabajos) específicos. Cada quien: defensas con defensas, contenciones con medios, delanteros con extremos o delanteros solos. Pero, yo creo que es el único equipo que me ha tocado que haga eso, que se centre en (trabajar) tu posición, porque en los otros no nos daban como un (entrenamiento) específico para los puros delanteros“.

Una gira por Estados Unidos que unió al grupo Sub23

Pepe Meléndez sufrió la reestructuración casi completa de su plantilla tras quedar campeón en el Apertura 2023, primer torneo de la categoría Sub23. Vio como el primer equipo se llevaba a su máximo goleador: Armando González. Esto, junto a Mateo Chávez, Ariel Castro, Gael García, Enrique Ledesma y Dylan Guajardo a la pretemporada del Clausura 2024. Los que después pasaron al Tapatío en la Liga de Expansión MX. Así, que aprovechó una gira por Estados Unidos para compenetrar su vestidor de cara al cierre del torneo, pero no le alcanzó para volver a la Liguilla.

Gutiérrez Alatorre platicó con Rebaño Pasión sobre esa gira estadounidense y señaló que “fue una gira que nos ayudó mucho. Más para unir al grupo, porque somos tres o cuatro que somos nuevos (en el plantel) y nos unimos, ahora sí, ya de lleno. Ya te sientes parte del equipo totalmente y nos adaptamos, más bien, a cómo queríamos mejorar, en cosas. Como un centro delantero a retener mejor el balón y los partidos se estaban prestando para hacer eso. Cosa que a lo mejor en un partido de Liga no te animas tanto, porque sabes que un error mínimo, puede terminar en gol (del rival). Aquí, con la libertad que teníamos, podíamos especificar en la parte que querías mejorar. Nos sirvió, yo creo que a todos para agarrar confianza y meter goles, porque a veces puedes estar tira y tira y no cae, porque no cae. Es la suerte“.

Los números de Emmanuel Gutiérrez en el Clausura 2024

El portentoso delantero de las Chivas Sub23 se convirtió en una pieza confiable para el entrenador Pepe Meléndez en este torneo. Gutiérrez Alatorre tuvo participación en 13 de las 16 fechas y en apenas cuatro de ellas apareció como titular, para totalizar 479 minutos. Además del gol que anotó en su debut contra Santos Laguna, tiene otro, que también marcó en Verde Valle pero a Toluca. Anotación que le permitió al Guadalajara empatar 1-1 con los Diablos Rojos en la Jornada 4 del Clausura 2024. Su primer torneo como rojiblanco.

¿Con quién se lleva mejor en la cantera de Chivas?

El delantero, con apenas meses en el redil, ya ha formado buenas amistades. Un vestidor repleto de talento mexicano, congenia más. Así nos reveló, con quién es el que mejor se lleva del plantel. Sin pensar mucho, replicó: “Joshua Anaya, es un central izquierdo. Desde el primer día me acogió y otro compañero, que se llama Diego Martínez Gutiérrez y que también acaba de llegar, pero de Santos (Laguna), son con los que mejor me llevo“.

Gutiérrez añadió que “yo creo que ya con todo el equipo me llevo bien y hay otros tres o cuatro compañeros que ya cotorreamos demasiado bien“. Aunque advirtió algo de lo que no mucho se habla de los vestidores de Fuerzas Básicas y reveló que “este equipo es difícil. Porque al principio creo que es un choque de egos. De que va llegando el nuevo. Casi siempre en todos los equipos, es lo que pasa normalmente; que llega el nuevo y pues, obviamente todos quieren el lugar de uno“.