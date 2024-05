Emmanuel Gutiérrez se unió en enero a las Chivas de Guadalajara con la misión de cumplir su sueño, como todo tapatío que llega al redil. Esto, a pesar de iniciar su formación en Atlas y debutar en Liga MX con Cruz Azul, pues proviene de una familia de chivahermanos de hueso colorado. Por ello, el atacante tenía una obligación que cumplir en su primer partido con la playera rojiblanca y lo consiguió. Así, reveló a Rebaño Pasión su alivio por el deber consumado en la misma Jornada 1 con la categoría Sub23.

El refuerzo de la cantera del Rebaño Sagrado, ya tiene 21 años de edad. Aunque, su 1.80 metros de estatura, contextura física y olfato goleador llamó la atención de Fernando Hierro para su proyecto en Fuerzas Básicas. El delantero tapatío tiene como ídolo a Omar Bravo y es comprensible, también es goleador, vistió la playera del Atlas y anhela ser leyenda con el Guadalajara. El ariete ya es pieza clave en la alineación del cuerpo técnico de José Meléndez en la Liga MX Sub23.

Gutiérrez Alatorre aterrizó en el redil como parte del proyecto de Fernando Hierro para nutrir de talento la cantera de Chivas. Se encuentra en apenas su primer torneo como rojiblanco y reveló todos los detalles de su debut con la versión Sub23 a Rebaño Pasión. El atacante, como toda incorporación, entró de cambio en la Jornada 1, el sábado 13 de enero. De inmediato, se ganó la confianza de Pepe Meléndez al comandar la remontada del Rebaño Sagrado.

El espigado delantero ingresó en reemplazo de Marioni Ham a los 72 minutos en Verde Valle, dónde Chivas perdía 1-2 ante Santos Laguna. Exactamente cinco minutos después, estremeció la red con el empate parcial. Daniel Flores (79′), menos de 180 segundos más tarde, concretó la voltereta para el Guadalajara Sub23. El Tanque Gutiérrez recordó con una sonrisa en su rostro cada instante de ese inolvidable debut como rojiblanco.

El inolvidable debut con gol para Emmanuel Gutiérrez

El delantero tapatío, en cuanto a su soñado debut, advirtió a Rebaño Pasión que “ya tenía días pensando que en el primer momento que entrara iba a marcar el gol. O sea, tuve creo que una oportunidad antes, que el portero la sacó y dije: No; va a haber otra, va a haber otra“. El Tanque Gutiérrez, como ya lo conocen en el redil, efectivamente, tuvo otra ocasión y no la desperdició. Un centro preciso de Ever Corona lo encuentra marcado en el área, pero se zafa y con un certero cabezazo estremeció la red.

Gutiérrez rememoró que “a los cinco minutos, si mal no recuerdo, cayó el gol y no sé, sentí como un alivio, más que nada. No del estrés, pero como que de lo que sentía, que ya está (el gol marcado). Piense, piense y piense que iba a meter el gol. Y dicho y hecho. De verdad, que sentí muchísima alegría“. Así, reconoció que su deber personal de anotar goles como delantero, quedó bien cumplido desde el primer momento.

El atacante de la categoría Sub23 de las Chivas, en cuanto a esa responsabilidad del goleador, reconoció que “sí. Además, íbamos perdiendo. Entonces, todavía más (carga). Era un cambio, un revulsivo que se tenía que anotar para el empate“. Acotó el ariete tapatío de esa agónica victoria 3-2 sobre Santos Laguna en la fecha inaugural del torneo, en que “le dimos la vuelta, faltaban como cinco minutos también para acabarse el partido“. Un deber muy bien cumplido por El Tanque.

El delantero se estrenó con Chivas con un golazo clave para la remontada (IMAGO7)

Emmanuel Gutiérrez recobró su olfato goleador en Chivas

El Tanque Gutiérrez sufrió la pérdida de ese olfato goleador que caracteriza al delantero en los últimos años y lo recobró a su llegada a Verde Valle. Anotó sólo un gol en 23 partidos durante 2022 y marcó otro en 17 duelos de 2023, ya en estos cuatro meses del año colecciona dos tantos. Consideró que en Guadalajara: “Me siento muy a gusto y con eso, más que nada la confianza crece en ti, sabes“.

Gutiérrez añadió que “el delantero es de lo que vive (del gol). Aunque claro, puede hacer de otras (aportaciones) no sé, un desmarque y dejas al 10 solo, son otros movimientos. Pero en lo que el delantero cabe, pues (debe anotar) su gol“. El ariete agradeció que “con la confianza y más que nada con la ayuda que me ha estado brindando el profe (José Melendez). Que claro, también era una de sus posiciones, (sabe) sus virtudes y movimientos. Le voy hallando muy bien y me estoy adaptando muy bien a él (entrenador)“.

¿Cómo te sentiste al enfrentar a Monterrey y Cruz Azul?

El ahora delantero de las Chivas platicó sobre el reencuentro con sus exequipos. Reconoció a Rebaño Pasión sentirse: “feliz, la verdad. De ver otra vez a mis compañeros y enfrentarlos“. Afirmó que tuvo esa oportunidad de “como sacarme tantito la espinita, claro, de que todos queremos hacer el gol de contra tu exequipo. La ley del ex y pues, no se dio, la verdad, pero estaba contento. Disfruté el partido de verlos a jugar a nosotros contra ellos y bueno, ganamos “. Guadalajara se impuso por idéntico marcador 1-2 en sus visitas a Cruz Azul y Monterrey. Sólo le queda jugar el Clásico Tapatío frente al Atlas, pero ahora con la playera rojiblanca.

Los números de Emmanuel Gutiérrez en el Clausura 2024

El portentoso delantero de las Chivas Sub23 se ha convertido vertiginosamente en una pieza confiable para el entrenador Pepe Meléndez en este torneo. Gutiérrez Alatorre ha tenido participación en 12 de las 16 fechas y en cuatro de ellas apareció como titular, para coleccionar 434 minutos. Además del gol que anotó en su debut contra Santos Laguna, tiene otro, que también marcó en Verde Valle pero a Toluca. Anotación que le permitió al Guadalajara empatar 1-1 con los Diablos Rojos en la Jornada 4 del Clausura 2024. Su primer torneo como rojiblanco.