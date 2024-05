Emmanuel Gutiérrez apenas disputa sus primeros minutos con las Chivas de Guadalajara en Fuerzas Básicas y ya sueña con volver a Liga MX. El delantero tapatío debutó con Cruz Azul en el Torneo Clausura 2022 y con esa intención, reveló las altas expectativas que trajo a Verde Valle. Aunque reconoció el camino que deberá recorrer teniendo por delante a Chicharito Hernández, José Juan Macías, Ricardo Marín y demás talentos.

El nuevo canterano del Rebaño Sagrado tiene 21 años de edad y los mismos sueños de todos los tapatíos que llegan al redil: Triunfar en Chivas. Aunque, con 1.80 metros de estatura, contextura física y olfato goleador era lógico que llamara la atención de Fernando Hierro para su proyecto. El delantero es pieza clave en la plantilla del cuerpo técnico de José Meléndez en la Liga MX Sub23.

Gutiérrez Alatorre llegó a Verde Valle como parte del proyecto de Fernando Hierro para nutrir de talento la cantera del Guadalajara. Se encuentra en su primer torneo como rojiblanco tras iniciar su formación en Atlas, pasar por Cruz Azul y Monterrey. El atacante reveló a Rebaño Pasión las expectativas que tiene en esta nueva etapa con las Chivas.

El delantero tapatío, en cuanto a su perspectiva dentro del redil, reconoció que “primero que nada, estoy a la disposición del equipo. Ahorita estoy con la Sub23, estoy muy contento; los objetivos están claros, que queremos quedar otra vez campeones. Es el primer objetivo grupal e individual, es seguir sumando con goles y ayudando al equipo“. El Tanque Gutiérrez tiene muy claro su misión en este primer torneo como rojiblanco y que debe ir paso a paso para coronar su regreso a la Liga MX.

Emmanuel Gutiérrez habló de esta oportunidad que no desaprovecha en Chivas (IMAGO7)

Los objetivos de Emmanuel Gutiérrez en la cantera de Chivas

Gutiérrez, quien ya tiene dos goles con Chivas Sub23 en el Clausura 2024, declaró sus objetivos a corto y mediano plazo en Guadalajara. El atacante advirtió que “pues a lo que se me vaya dando la oportunidad en Tapatío, en Primera División, tengo que romperla. Porque son las oportunidades que no se pueden otra vez perder. Y si me toca ir al primer equipo como al Tapatío o si es a la 23, me voy a seguir rompiendo ahora sí ya sabe, porque pues las oportunidades se dan así, solamente. Entonces, seguir trabajando, porque si no pues ¿cómo te van a voltear a ver?“.

Emmanuel Gutiérrez ya se ve en el primer equipo de Chivas

El goleador tapatío de Chivas Sub23 fue consultado sobre su posible llegada al primer equipo, en el que hay tantos delanteros probados en Liga MX. De manera específica Rebaño Pasión le cuestionó sobre Chicharito Hernández y José Juan Macías o Ricardo Marín a lo que no pudo evitar ilusionarse.

Gutiérrez reconoció con la mirada iluminada de anhelos, que “yo creo que les puedo aprender mucho a ellos. Pero, ahora sí, como se dice: el balón habla a veces. Claro, hay momentos que tu la traes, o sea, literalmente puede que le pegues a la portería y gol y hay veces que la verdad no“. Reiteró el ariete tapatío que “yo creo que les puedo aprender demasiado. Me gustaría estar también ahí con ellos, tanto para aprenderles como estar pues, compitiendo más que nada“.

Emmanuel Gutiérrez analizó las canteras hasta llegar a Chivas

No era muy común ver refuerzos o incorporaciones en las versiones Sub20 o Sub23 de las Fuerzas Básicas, porque regularmente se iban promoviendo. El proyecto de Fernando Hierro de nutrir de talento su cantera, para generar sus fichajes a futuro, incluyó a Emmanuel Gutiérrez. El excanterano de Atlas, Cruz Azul y Monterrey hizo un análisis de su extensa trayectoria en las categorías juveniles.

El atacante de Chivas Sub23 reconoció que “sí. Yo creo que en Monterrey y en Cruz Azul me tocó un poquito más ver que llegara más gente. En Atlas no tanto, también era como aquí en Chivas, que vas pasando como de categoría“. Por lo que más adelante, argumentó que todas son “muy buenas canteras, la verdad. Yo creo que las cuatro son de las más grandes de aquí de México, que pues son buenas en tanto en Fuerzas Básicas como en Primera División“.

Gutiérrez enfrentó a Jesús Orozco Chiquete en la Final del Clausura 2018 de Liga MX Sub15 (IMAGO7)

Los números de Emmanuel Gutiérrez en el Clausura 2024

El portentoso delantero de las Chivas Sub23 se ha convertido vertiginosamente en una pieza confiable para el entrenador Pepe Meléndez en este torneo. Gutiérrez Alatorre ha tenido participación en 12 de las 16 fechas y en cuatro de ellas apareció como titular, para coleccionar 434 minutos. Además del gol que anotó en su debut contra Santos Laguna, tiene otro, que también marcó en Verde Valle pero a Toluca. Anotación que le permitió al Guadalajara empatar 1-1 con los Diablos Rojos en la Jornada 4 del Clausura 2024. Su primer torneo como rojiblanco.