En un momento complicado para Chivas, las decisiones tomadas en los últimos días buscan darle un giro a un Apertura 2024 que ha estado lejos de cumplir las expectativas. Con un equipo que ha quedado lejos de los primeros puestos y una afición exigiendo fichajes de renombre, la directiva rojiblanca presentó ayer a Óscar García como su nuevo entrenador, acompañado de una novedosa propuesta que buscará darle lugar a varios juventiles.

Durante la conferencia de prensa, el directivo Juan Carlos Martínez Castrejo confirmó que siete elementos del Tapatío, reciente campeón de la Liga de Expansión MX, tendrán la oportunidad de realizar la pretemporada con el primer equipo. Este anuncio marca un reconocimiento al trabajo en las Fuerzas Básicas, donde Chivas tiene varios talentos y ahora busca encontrar soluciones ante las dificultades en el mercado de fichajes.

Los siete que subirán desde el Tapatío a Chivas

Horas después de la conferencia, el periodista Fernando Cevallos dio a conocer los nombres de estos siete jovenes que buscarán consolidarse en el plantel principal de cara al Clausura 2025.

Miguel Gómez (mediocampista)

Luis Gabriel Rey (defensor central)

Benja Sánchez (delantero)

Hugo Camberos (extremo)

Gael García (extremo)

Teun Wilke (delantero)

Eduardo García (portero)

Óscar García habló sobre el Tapatío y la posibilidad de apostar por los jóvenes

“Sé que el Tapatío es la segunda vez que consigue el título. Desde aquí darles la enhorabuena, porque no es nada facil. Para mí la diferencia es que esta vez se ha conseguido con gente mucho mas joven y claro que voy a contar con gente del Tapatío”, dijo Óscar García en su presentación como entrenador de Chivas.

“He visto partidos de este equipo, jugadores jóvenes muy interesantes que pasa como muchas veces, que si al jugador joven no le das la oportunidad de mostrarse o de enseñar lo que puede dar, no sabes hasta qué punto puede llegar a ser de bueno este jugador. Entonces en la pretemporada ahora vamos a tener bastantes jugadores del Tapatío y allí dependera de ellos. Yo si me habeis seguido un poco sabran que me da igual la edad, si tenga 37 o 15, si el de 15 va a dar un mejor rendimiento para el equipo, va a jugar el de 15″.