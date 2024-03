Antonio Briseño cumplió su partido número 100 con la playera de las Chivas de Guadalajara en la Liga MX, nada menos que en el reciente Clásico Nacional. El empate sin goles de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2024 en el Estadio Akron fue especial para el apasionado defensor al coronar esta cifra. Rebaño Pasión te trae 5 cosas que no sabías del centenario de presencias del Pollo Briseño.

El central estelar del Rebaño Sagrado llegó al redil en el mercado de pases para el Apertura 2019, proveniente del club Feirense de Portugal. Debutó el 29 de julio de ese año en la victoria 2-0 sobre Tigres UANL en el Estadio Akron y disputó 10 compromisos de ese torneo. Incluso, su décimo partido como rojiblanco fue un Clásico Nacional, el 29 de septiembre, con derrota 4-1 en el Azteca. En el cancelado Clausura 2020 jugó cuatro partidos, incluido el empate 1-1 con Monterrey que se jugó sin público ante la pandemia del Covid-19.

El Pollo se consolidó en los siguientes tres torneos con 33 partidos como titular hasta el Apertura 2021. Pero se fue a pique en 2022, estuvo apenas nueve juegos en la alineación todo ese año. La llegada de Veljko Paunovic al redil, sin duda, revivió su carrera que parecía en decadencia. Participó en ocho encuentros del inolvidable Clausura 2023. Aunque brilló fue en la Liguilla al ser titular en cinco de los seis compromisos hasta la Gran Final, se ausentó sólo en los Cuartos de Final de Ida ante Atlas.

Briseño, en el pasado Apertura 2023, tuvo participación en 11 fechas y en este Clausura 2024 ya colecciona 12 presencias con Fernando Gago. Una pieza clave en la defensiva rojiblanca, a pesar de los cuestionamientos a su talento. Aunque, siempre se ha caracterizado por su entrega en todo momento, desde los entrenamientos hasta en los partidos. Un liderazgo que le ha valió ser uno de los capitanes del plantel. Rebaño Pasión te presenta cinco cosas que seguro no conocías de este centenario de apariciones con Chivas.

Antonio Briseño colecciona además 10 partidos internacionales con Chivas (IMAGO7)

5 datos que no sabías de los 100 partidos de Antonio Briseño

5 Así han sido sus goles con Chivas

Briseño acumula cinco goles con Chivas. Pero, durante sus 100 partidos en Liga MX con el Guadalajara, ha marcado cuatro. De ellos, tres han sido anotados de cabeza, gracias a la asistencia de Isaác Brizuela (vs. Tigres UANL), Roberto Alvarado (vs. Juárez) y Víctor Guzmán (vs. Pumas). El otro tanto lo consiguió el Pollo con su pierna derecha, a pase de Ricardo Marín (vs. León). Como dato curioso, el central registra un quinto gol como rojiblanco. Lo marcó en la Leagues Cup 2023 frente a FC Cincinnati y también lo hizo con la cabeza. Así los marcó:

1 Chivas vs. Tigres: Jornada 2 del Apertura 2019

2 León vs. Chivas: Jornada 1 del Apertura 2023

3 Cincinnati vs. Chivas: Jornada 1 de Leagues Cup 2023

4 Chivas vs. Juárez: Jornada 6 del Clausura 2024

5 Chivas vs. Pumas: Jornada 8 del Clausura 2024

4 Su total de partidos con las Chivas

Si se suman los duelos de la extinta Copa MX, Leagues Cup, Copa de Campeones de Concacaf y otros, registra 113 partidos como rojiblanco. El Pollo Briseño apareció en tres ocasiones en el certamen copero del Clausura 2019. Además, de los tres juegos en la International Champions Cup de 2019. Así como los dos partidos de la pasada Leagues Cup, el amistoso internacional contra la Juventus en 2022 y los cuatro encuentros recientes de la Concachampions 2024.

3 El torneo con más minutos jugados

Antonio Briseño llegó a su consolidación como titular en el Torneo Grita México Apertura 2021. De la mano de Marcelo Michel Leaño, acumuló 1.135 minutos de acción, entre la ronda regular y la reclasificación ante Puebla.

2 Inamovible en la Concachampions 2024

El defensor central fue pieza clave para el cuerpo técnico de Fernando Gago en la reciente Copa de Campeones de la Concacaf 2024. El Pollo es uno de sólo dos jugadores, que sumaron todos los minutos en las dos rondas que disputaron en esta edición, junto al portero Óscar Whalley. Briseño estuvo en el campo los 360 minutos de actividad entre los cuatro compromisos.

1 Es capitán de Chivas

El cuerpo técnico de Fernando Gago le reconoció a Antonio Briseño su liderazgo en el vestidor al ser uno de los capitanes del Guadalajara. El central ya portó el gafete en el presente torneo Clausura 2024. Lo hizo en la caída 3-0 ante Cruz Azul de la Jornada 10, luego que lo recibió de Erick Gutiérrez (57′) hasta el final del compromiso. Se suma así a la lista de Víctor Guzmán, Fernando Beltrán, Erick Gutiérrez y Chicharito Hernández.