Veljko Paunović ha caído con el pie derecho en el Club Guadalajara al menos en cuanto a actitud e intensidad, pues aunque vencieron a Monterrey en la Jornada 1 del Torneo Clausura 2023 el funcionamiento del equipo dejó muchas dudas, no obstante, el entrenador afirma que irán mejorando en gran medida por el rendimiento de los futbolistas conforme avance la campaña.

El timonel del Rebaño Sagrado sabe que hay elementos que no siempre van a estar contentos por estar en la banca, pero también indicó que todos tendrán las mismas oportunidades de mostrar su capacidad para tratar de contribuir en los partidos, por lo cual lanzó una dura advertencia para quienes no estén conformes con su situación en caso de no ser titulares y los invitó a marcharse de la institución, porque esa actitud no es la que necesitan.

“Si tenemos a alguien en el equipo que esté jugando un rol secundario y quiera abandonar, desde luego que no es para nosotros. El que se sienta jugando un rol secundario y quiera mejorar, eso se lo tiene que ganar en los entrenamientos”, manifestó el técnico serbio en conferencia de prensa previo al duelo por la Jornada 2 donde visitarán a San Luis en el Estadio Alfonso Lastra este viernes 13 de enero.

Entrenamientos en Chivas son la clave para ser titulares

En este sentido, Paunović explicó la importancia de que toda su plantilla logre ganarse un lugar a lo largo de la semana en los entrenamientos, pues es ahí donde les explica las situaciones que se requieren mejorar y se puede percatar de quiénes están en la misma tónica que se necesita para buscar los resultados favorables en los siguientes compromisos.

“Con nosotros siempre hay oportunidades, el entrenamiento es lo primero y nosotros valoramos muy de cerca el rendimiento de cada uno. Lo que buscamos es que todos se sientan enchufados. Hemos tratado con ellos (los que no jugaron la primera jornada), nos hemos sentado con ellos y les hemos explicado dónde se busca la mejoría”, mencionó Paunović.

