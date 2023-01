El hombre el momento en el Club Guadalajara se llama Santiago Ormeño y no por sus goles, sino por la manera tan repentina en que se dio a conocer que ya no será tomado en cuenta por el entrenador Veljko Paunović para el resto del Torneo Clausura 2023, pero todo apunta a que era un plan con antelación en mente el estratega, pues tenía a otro jugador en la mira para que saliera de la institución.

En el Rebaño Sagrado parece que la situación se salió de las manos de la peor manera, pues el periodista Raymundo González quien informó que el director deportivo, Fernando Hierro está molesto porque un familiar cercano del delantero fue quien filtró la noticia de que ya no entraba en planes, lo cual ha generando mayores cuestionamientos sobre la forma de conducirse de la dirigencia.

Al respecto, hay algunos argumentos para pensar en que si no era Ormeño, habría sido otro jugador quien dejaría la plantilla para esta campaña, ya que Veljko Paunović sabía de antemano, que no tendría a cinco centros delanteros en su equipo: Ronaldos Cisneros, Luis Puente, José Juan Macias, José Tepa González y Santiago Ormeño.

El jugador que le ganó la carrera a Ormeño para quedarse en Chivas

En la columna Sancadilla de Grupo Reforma, se ventiló que inicialmente el jugador que se estaba jugando un puesto era Ronaldo Cisneros, pero con el paso de los encuentros de Pretemporada le ganó la carrera a Ormeño al grado de mantenerlo en el equipo. Lo único que llama la atención es que Cisneros no jugó más que dos partidos de preparación, ante Colima y Necaxa, ya que en el gira por España tuvo problemas estomacales y no pudo ser registrado para la Copa Sky.

“Al serbio le gustan más las características de juego del recién llegado Daniel Ríos, o de Ronaldo Cisneros, José "Tepa" González y hasta el chamaco Luis Puente. Y evidentemente no hay que olvidarnos de José Juan Macías que volverá a finales de este mes o principios de febrero. Se preguntarán, ¿y por qué hasta ahora que ya inició el torneo se quieren deshacer de él?, ¿por qué es el Mundo Chivas?, sí, también, pero inicialmente, estaba considerado en el plantel y Ronaldo Cisneros era el que estaba a prueba, pero en todas estas semanas, Cisneros, el "Tepa" (que es del Tapatío) y el novel Puente (de la Sub 20), le llenaron más el ojo a Pauno. Y es que si bien no son malos jugadores y tampoco de renombre, imagínense que tan mal debe de ver Paunovic a "Ormedeus" para decantarse por ellos antes que por el ex del Puebla y León", fue parte de lo que publicó el misterioso personaje.

