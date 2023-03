Aunque no hay nada definido es una realidad que si Saúl Canelo Álvarez decidió pelear en suelo mexicano no debe descartar que lo busque hacer en su tierra natal que es Guadalajara y más aún en el inmueble más grande e importante que tiene todo el estado de Jalisco, es decir, el Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara que viven un momento importante en el Torneo Clausura 2023.

Las especulaciones no se han hecho esperar sobre el futuro del Canelo en México, y es que su intención es volver a nuestro país para su siguiente combate que será el 6 de mayo ante el inglés John Ryder y para ello no se descarta que lo haga en el Gigante de Zapopan, ya que anteriormente la primera opción era el Estadio Jalisco, pero todo apunta a que las condiciones del vetusto inmueble no están en óptimas condiciones para recibir una función de primer nivel.

La situación que puede darle el sí definitivo a Álvarez es que las Chivas pasan por un estupendo momento en la Liga MX como terceros de la tabla general y con muchas posibilidades de meterse de manera directa a la Liguilla con lo cual evitaría ir al Repechaje, instancia que se jugará justo en el fin de semana del combate del boxeador mexicano, quien hará su debut arriba del ring en este 2023.

Canelo Álvarez planea boxear en el Estadio Akron el 6 de mayo

De acuerdo a reportes de la columna Sancadilla de Grupo Reforma, el Canelo ofrecerá una conferencia de prensa la siguiente semana para anunciar la sede de su siguiente pelea y todo indica que el Akron es la número uno, pero si algo sale mal o no se llega a un acuerdo la segunda propuesta sería regresar a Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, donde también estaría asegurado el lleno con tal de ver al mejor pugilista mexicano de la actualidad.

“El combate, programado para el 6 de mayo, chocaría con el Repechaje, sin embargo, el buen paso del equipo y una que otra veladora a favor de San "Pocho" Guzmán mantienen la ilusión de que el Rebaño clasifique directo a los Cuartos de Final, lo que le daría una semana de descanso al campo. Pero si por maldita la cosa, las Chivas se caen y avanzan a la Repesca, la idea sería mover ese partido para el domingo para darle unas horas de reposo al césped, tomando en cuenta que tampoco será la mega instalación como pasó con Grupo Firme o Coldplay. Eso sí, se tienen que poner las pilas porque en California tienen apartada la fecha con meses de antelación por si falla algo en la logística, por si no arreglan con el billete o simple y sencillamente Saúl decide que se haga en el gabacho, por lo que el SoFi Stadium”, fue parte de lo que publicó el citado medio.

