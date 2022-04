Las Chivas de Guadalajara reciben este martes a los Xolozcuintles de Tijuana en el Estadio Akron, un partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura 2022 "Grita México" de la Liga MX y Rebaño Pasión te trae el análisis actualizado de las probabilidades estadísticas de los rojiblancos de entrar a la próxima Liguilla y sus posibilidades de ganar el campeonato, la respuesta te le da el proyecto: FiveThirtyEight.

El primer equipo del Rebaño Sagrado consiguió el sábado su primera victoria tras más de un mes sin poder ganar y al día siguiente volvió a la Perla Tapatía para trabajar al menos estos dos días, con miras a su inmediata próxima presentación: frente a los Xolos en el Gigante de Zapopan, donde buscará otro triunfo que le permita consolidarse en los puestos de repechaje a la Fiesta Grande y así cumplir la más reciente predicción del proyecto estadístico.

FiveThirtyEight es un sitio web estadounidense que recopila y analiza resultados de eventos deportivos para generar predicciones a través de estadísticas. El proyecto, perteneciente a The Walt Disney Company, ha recibido múltiples reconocimientos y premios internacionales desde su fundación en 2008. El prestigioso portal cuenta con los mejores datos de la inteligencia artificial, por lo que nos puede dar una idea muy cercana la realidad virtual de una posible clasificación a futuro de las Chivas a la próxima Liguilla y hasta de poder conquistar este Clausura 2022.

Chivas, que viene de dominar 0-1 a Cruz Azul en el Estadio Azteca y contra todo pronóstico, llegó a 17 puntos para cerrar la Jornada 14 del Clausura 2022 en el puesto 11 de la tabla general de la Liga MX. FiveThirtyEight, según la predicción de su simluador actualizado al 17 de abril de 2022, vaticina que el Rebaño Sagrado culminará la ronda eliminatoria con 22 tantos: Cinco unidades más, que pudiera ser un triunfo sobre Tijuana y empates con Pumas UNAM y Necaxa. ¿Se cumplirá? Así quedó la última visita de Xolos a Guadalajara:

Con esos 22 puntos, Guadalajara ocuparía el décimo peldaño y avanzaría a un repechaje en el que se enfrentaría al séptimo clasificado: América. Un Clásico Nacional a muerte en el Estadio Azteca, por un lugar en los Cuartos de Final de la Liguilla. Tigres UANL, Pachuca, Puebla y Monterrey estarían libres en la primera ronda y pasarían directo. Mientras que San Luis y Necaxa se quedarían a sólo un punto del último lugar a la reclasificación.

Los chivahermanos no son optimistas en este Clausura 2022

De acuerdo a una encuesta realizada por Rebaño Pasión, los aficionados del Club Deportivo Guadalajara no le ven oportunidad al equipo para ganar el título. De hecho, hasta hoy casi la mayoría de votos están en la opción "No va a calificar" con 43% de la votación. Por lo que queda claro que no hay confianza en el equipo. La segunda opción de los chivahermanos (31%) es "otra vez al repechaje".

