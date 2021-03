“Bofo” Bautista, el ídolo irremplazable que tanto extraña Chivas a 23 años de su debut

Adolfo Bautista dejó una huella imborrable en los aficionados de Chivas de Guadalajara no solo por los éxitos que consiguió con la camiseta rojiblanca, pues también se ganó al público con su humildad y cariño que les profesaba en cada oportunidad, por ello recordamos el debut profesional del “Bofo” que se dio en 1998.

Oriundo de Dolores Hidalgo, Guanajuato, Adolfo Bautista Herrera hizo su aparición en la Primera División con los Tecos de la UAG, donde empezó a mostrar sus pinceladas de talento que lo llevaron a las Chivas de Guadalajara a partir del 2004, para empezar a escribir su historia con el Rebaño Sagrado que hasta hoy lo tiene catalogado como uno de los últimos ídolos.

El “Bofo” Bautista jugó con los Tecos de 1998 al 2002, cuando la directiva del equipo tapatío lo vendió a Morelia para la campaña 2002-2003. En el verano del 2003 pasó a Pachuca donde no pudo encajar con la directiva de los Tuzos, a pesar de que fue campeón.

Más tarde llegaría a Chivas explotando al máximo toda su capacidad, pues esto le valió para llegar a la Selección Mexicana y convertirse en campeón en el Apertura 2006, justo cuando vivía su mejor momento como futbolista, sin embargo, su particular personalidad no le dio muchos créditos con el técnico José Manuel de la Torre, quien decidió junto con la directiva, venderlo a los Jaguares de Chiapas.

Jorge Vergara y su amistad con el "Bofo" Bautista

Pero la fuerte relación que sostuvo el “Bofo” con el dueño de Chivas, Jorge Vergara, le permitió volver al equipo de sus amores en el 2010, justo en el año donde llegaron a la Final de la Copa Libertadores ante el Inter de Porto Alegre, por lo que el cariño de los fanáticos rojiblancos siguió en aumento sobre Adolfo Bautista.

"Yo me encariñé mucho con él (Vergara), era como mi segundo papá, me trató muy bien, me protegió y hasta la fecha, pues uno lo extraña, por todo lo magnífico que era y la gran persona", comentó en el 2020 anterior cuando se dio el primer aniversario luctuoso de Jorge Vergara.

¿Por qué Chivas sigue extrañando al "Bofo" Bautista?

Después de su salida de Chivas, salvo su paso por Chiapas del 2007 al 2009, el “Bofo” nunca tuvo el mismo rendimiento en ningún otro club, pues militó también en Querétaro, San Luis, Chivas USA, Coras de Tepic y Chicago Mustangs de la Segunda División de Estados Unidos.

A 23 años de su debut y 10 que ya no viste la camiseta de Chivas en un partido oficial, Adolfo Bautista Herrera sigue intacto en la memoria de los seguidores rojiblancos que añoran el talento, contundencia y liderazgo que mostró en sus dos etapas defendiendo la camiseta del Rebaño Sagrado.