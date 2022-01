Eduardo Torres es el hombre del momento en Chivas de Guadalajara, pues luego de su golazo ante Mazatlán con el que contribuyó en la goleada de 3-0 en el primer duelo del Torneo Clausura 2022, también apareció en el 11 ideal de la Liga MX, razón suficiente para que el joven mediocampista manifieste su felicidad por haber empezado la campaña de la mejor manera.

El volante de recuperación se ha ido ganando un lugar dentro de los jugadores estelares del Rebaño Sagrado, tanto con Víctor Manuel Vucetich como con Marcelo Leaño, quien prefirió darle ingreso junto con Sergio Flores por encima del experimentado Jesús Molina y vaya que no decepcionó, pues su dinámica le dio un equilibrio fundamental a los rojiblancos para ganarle la partida a los sinaloenses.

En este sentido, Lalo Torres reconoce que el Guadalajara ha encontrado todas las herramientas para triunfar dentro y fuera de la cancha, con lo cual puede saboreara con mesura estos momentos de gloria, tras haber anotado su primer gol con el equipo de sus amores en la Primera División, por ello agradece la confianza que ha recibido de toda la institución.

“Hoy más que nunca se agradece la confianza que la directiva ha puesto en nosotros, porque hoy más de medio plantel somos canteranos y eso da mucho orgullo. Hacer gol es algo que sueñas, lo metí y pues quería ver la repetición, no me la creía y pues hasta la fecha se siente bonito, porque creo que me salió como recurso, no tenía otra opción, lo intenté y me salió”.

“A veces no es tan cómodo que traigan jugadores de fuera, nosotros los cantreranos hoy más que nunca tenemos que aprovechar y demostrar de que estamos hechos, porque cuando estás más chico Chivas te da herramientas a más no poder, te lo da todo para que cuando te toque vivir esto estés preparado para hacerlo de gran manera. Sé que me ha costado ser titular he tenido muchos altibajos, pero este es un gran torneo y como objetivo me puse hacer cinco goles y creo que empecé a anotar lo que más pueda para el equipo, ser mas constante y más puntual”, confesó Torres en entrevista con TUDN.