El estratega del Rebaño considera que no es momento para darle oportunidad al canterano rojiblanco.

Leaño elogia a Marco Fabián, pero aclara por qué no puede jugar en Chivas

En los últimos días se manejó la posibilidad de que Marco Fabián pudiera recibir la oportunidad de volver al Club Guadalajara como refuerzo para este Torneo Clausura 2022, pero el timonel Marcelo Leaño fue claro al señalar las razones por las que no es buena idea que el talentoso futbolista se una a su plantel, aclarando que no es un tema que tiene que ver con dinero.

El técnico del Rebaño Sagrado expuso los factores que impiden la llegada de Fabián de la Mora a su actual plantilla, pues es una realidad que desean cimentar un proceso distinto con jugadores de experiencia que cobijen a los jóvenes, mientras que el mundialista mexicano está tratando de encontrar su mejor nivel, empezando por retomar la regularidad que no ha logrado en los últimos años.

“Marco es un gran jugador, lo conozco hace muchísimos años, me tocó estar en el 2012 aquí en Chivas y él estaba en un gran momento, un jugador que además está identificado con los colores de la institución y uno nunca sabe. Hoy es difícil porque el equipo está conformado, estamos en jornada dos, el equipo está entrenando ya con una idea muy concreta y clara; no sabemos a futuro que pueda ocurrir”.

“Un jugador de calidad e identificado con los colores, siempre va a poder tener una oportunidad y espacio, aunque ahorita es complicado, estamos enfocados con los jugadores que tenemos en el plantel”, manifestó Leaño, en una clara muestra de que la situación nunca ha tenido que ver con dinero, pues Marco Fabián es libre y puede negociar con el equipo que mejor le convenga, al igual que su salario.

Coincide Leaño con las palabras de Marco Fabián

Hace unos días Fabián platicó con un diario nacional y dio su versión de los factores que impidieron su regreso a Guadalajara, los cuales coinciden con lo que recientemente apuntó el entrenador tapatío: “Estoy agradecido con la afición de Chivas que saben mi corazón está ahí. Amaury Vergara es mi amigo, su padre Jorge, significó mucho; con Marcelo Leaño es lo mismo y con Ricardo Peláez trabajé en el Mundial de 2014. En dias pasados charlé con ellos aunque en tono de amistad, no de negocios, me dijeron que Chivas es mi casa, pero en este momento traen otro proyecto, no tengo resentimiento con nadie”.