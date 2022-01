El delantero Marco Fabián habló de las razones por las que el Club Guadalajara no le dio la oportunidad de volver a sus filas a pesar de que es un futbolista libre, luego de seis meses inactivo y dejando de lado el deseo de un alto salario con tal de retomar su carrera de ser posible en este Torneo Clausura 2022.

El atacante reconoció que estuvo en charlas con el Rebaño Sagrado donde afirmó que cuenta con buenos amigos, incluso argumentó que sostiene una relación cercana con el dueño Amaury Vergara y con el director deportivo Ricardo Peláez, quienes le manifestaron que el equipo rojiblanco siempre será su casa, pero en este momento están buscando otro tipo de jugadores.

“Estoy agradecido con la afición de Chivas que saben mi corazón está ahí. Amaury Vergara es mi amigo, su padre Jorge, significó mucho; con Marcelo Leaño es lo mismo y con Ricardo Peláez trabajé en el Mundial de 2014. En dias pasados charlé con ellos aunque en tono de amistad, no de negocios, me dijeron que Chivas es mi casa, pero en este momento traen otro proyecto, no tengo resentimiento con nadie”, mencionó Fabián de la Mora en entrevista para el periódico el Excélsior.

El futbolista de 32 años descartó que haya sido registrado por Juarez FC para esta campaña, por lo que sigue siendo un jugador libre, ratificando que el dinero no es una situación que le preocupe a estas alturas de su carrera, ya que su único objetivo es volver a la actividad en la Liga MX para seguir demostrando todo su talento.

“Aparezco en la Liga con Bravos, pero está mal el sistema, no tengo nada que ver con ellos. Mucha gente piensa que al llegar el Tuca Ferretti me corrió y para nada, mi salida fue antes. El dinero es relevante, hay que ser coherentes, hoy soy libre, no tienen que pagar traspaso, sólo arreglar el salario y no es mi prioridad. Lo que quiero es jugar en un buen proyecto. Las decisiones tienen que ser de los dos lados”, indicó Marco Fabián.