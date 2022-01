El estratega del Rebaño considera que no todos los jugadores nacionales tienen las bases para estar en este plantel.

Explica Marcelo Leaño por qué Chivas no tiene más refuerzos

El estratega de las Chivas de Guadalajara, Marcelo Michel Leaño manifestó que la llegada de Roberto Alvarado debe ser suficiente para cumplir con las expectativas en este Torneo Clausura 2022 donde aseguró que buscará que su equipo mantenga el buen funcionamiento y sobretodo que los triunfos lleguen desde el domingo ante Mazatlán por la Jornada 1.

Este viernes, en conferencia de prensa el timonel del Rebaño Sagrado elogió el arribo del “Piojo” Alvarado y aclaró que la intención de la dirigencia es no sumar elementos solamente por la necesidad de contar con más refuerzos, pues hay varios aspectos que se deben analizar tanto personales como deportivos.

“La afición está en todo su derecho de estar molesta, no vamos a escudarnos, no les hemos dado los resultados que se merecen. Entiendo perfectamente en lo que dicen. Uno de los objetivos de la directiva es que si va a venir gente al club es de calidad probada y de unas características que le puedan ayudar al club. Alvarado es un jugador que le puede ayudar al equipo, seleccionado. Pero tampoco el traer jugadores por traer no es garantía de nada. En los últimos 10 años todos vean los jugadores que han venido y solo tenemos un campeonato”.

“Estoy en óptimas condiciones al igual que el plantel. Y a la afición le decimos que ya se acabaron los hubiera, vamos a convencer a los escépticos, vamos a demostrar que la nación Chiva es una familia, con la familia te enojas, gritas, discutes, pero cuando es la hora de salir a ganarte la vida, sabes que cuentas con tu familia, nunca vamos a dejar de creer en lo que tenemos y no vamos a dejar de salir a pelear cada minuto, ni dejaremos de creer en lo que hemos construido”, abundó Leaño.

Leaño no descarta más refuerzos para el Clausura 2022

El entrenador de Guadalajara tampoco quiso cerrar la puerta a la llegada de más elementos, pues considera que todo puede pasar porque tienen hasta el 1 de febrero cuando se cierra el mercado de pases: “Mientras el cierre de registros esté abierto cualquier cosa puede pasar, yo no puedo decir que está cerrado o abierto, si llega alguien, llegará. No estamos en la búsqueda y el mercado está abierto, cualquier cosa se puede mover”.