Hace unos días se hizo viral el video del pequeño Luis, un jovencito que fue operado de un tumor y tiene el deseo de conocer a los jugadores de las Chivas de Guadalajara en un partido como locales en el Estadio Akron, por lo cual jugadores como Antonio Briseño fueron de los primeros en responderle y la Fundación Jorge Vergara ya contactó a la madre del chivahermano para cumplirle su sueño.

Fue a través de Twitter que la grabación de Luis llegó a su destino y gracias a ello tendrá un final feliz, pues la directiva del Rebaño Sagrado cumplió su parte en esta situación donde queda de lado el tema deportivo y está por encima el aspecto humano del equipo más importante del futbol mexicano que siempre está consciente y dispuesto a apoyar a sus seguidores y más en este tipo de situaciones delicadas.

Luis explicó que había sido operado de un tumor:“Quiero conocer a los jugadoress y convivir con ellos y conocer el Estadio Akron, ya que por la operación no sé cuánto tiempo me permitan con vida. Yo desde muy pequeño le he ido al Club Guadalalara, los quiero conocer y quiero ver si me pueden cumplir este sueño”.

Por su parte, la Fundación Jorge Vergara también en su cuenta de la famosa red social confirmó que ya tomó cartas en el asunto y con ello se comunicó con la madre del chivahermano para llegar a un acuerdo, por lo que vislumbra que será en el siguiente duelo de Guadalajara como local, el próximo 22 de enero a las 17:00 horas ante Gallos Blancos de Querétaro, cuando Luis logre cumplir su deseo.

"¡Hemos cumplido un nuevo Sueño! Hace unos días logramos contactar, gracias al efecto positivo de las redes sociales y el apoyo de much@s Chivaherman@s, a la mamá de Luis, quien con mucha emoción y agradecimiento aceptó nuestra invitación para que nuestro Chivahermano…” fue lo que publicó la Fundación Jorge Vergara en Twitter.