Alan Pulido aclara malentendidos sobre su salida de las Chivas de Guadalajara

Alan Pulido, actual delantero del Sporting Kansas City, reconoció que su salida de las Chivas de Guadalajara estuvo repleta de especulaciones y de malos entendidos, mismos que dejó en claro al señalar que su traspaso a la Major League Soccer (MLS) se debió a "diversas circunstancias" que el mismo futbolista aclaró en una entrevista exclusiva con la cadena TUDN.

Pulido se despidió de Chivas como campeón de goleo en el Apertura 2019

El ex atacante del Rebaño Sagrado aseguró, durante una entrevista exclusiva en el programa La Jugada que transmite la cadena TUDN, que "hubo circunstancias que no me parecieron del todo. Entiendo la postura de los directos que van llegando, de los entrenadores, sabes que en esos momentos cambiamos mucho de técnico; había un cierto reacomodo en muchas cosas".

Pulido reconoció que alcanzar los objetivos y metas que se había trazado con el club tapatío fue vital para dar el siguiente paso y encontrar un nuevo reto, porque "después llegó esta propuesta y me motivaron. Sentí que ya había conseguido todo lo que me había propuesto y creo que esta oportunidad debía tomarla. Todas las circunstancias se presentaron para poderla tomar y es por esto que ahora estamos acá disfrutando con el compromiso y mentalidad de hacer las cosas que me propongo al hacer las cosas acá".

El ex goleador rojiblanco, como nuevo integrante de la franquicia de Kansas City en la MLS, disputó apenas dos partidos antes que la pandemia del coronavirus o Covid-19 forzara la supensión de la actividad en el campeonato estadounidense. Ahora, tanto Pulido como sus compañeros se mantienen alejados. Sin embargo, eso no es impedimento para que lleven a cabo los entrenamientos diarios de manera individual desde sus respectivos hogares. La tecnología se apodera de ellos y todo lo llevan a cabo de forma virtual.