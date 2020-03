Aldo Rocha reconoció que tuvo pláticas con Chivas

Aldo Rocha, actual capitán de Monarcas Morelia, aseguró en una entrevista con ESPN que existió un acercamiento hace aproximadamente un año con las Chivas de Guadalajara para vestir la playera rojiblanca, pero señala que se mantiene "trabajando para que pronto pueda llegar una nueva propuesta" en la Liga MX.

El mediocampista de contención de los Monarcas reconoció, durante una entrevista vía telefónica con la cadena internacional ESPN, que "sí, hubo un acercamiento hace aproximadamente un año, si mal no recuerdo, pero por diferentes circunstancias no se dio la transacción, aunque fue algo motivante".

Rocha afirmó que "Chivas, sabemos que es el equipo de los mexicanos, con mayor cantidad de seguidores, un equipo ganador, un equipo de tradición, me puso contento, pero por algo pasan las cosas. No se dio el cambio, pero estoy trabajando para que pronto pueda llegar una nueva propuesta" y reveló que no llegó al redil, porque "luego se da una transacción, con la llegada de Molina y se viene todo abajo".

El Club Deportivo Guadalajara que encadenó su cuarto partido sin perder en este semestre al igualar 1-1 con Monterrey, el 15 de marzo y se mantuvo por tercera fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas.

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha, que se desconoce cuándo se realizará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria nacional, debido al coronavirus o Covid-19.