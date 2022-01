Las versiones se han regado como la pólvora y con ello la preocupación de los seguidores de las Chivas de Guadalajara sobre las posibilidades de que Alexis Vega no llegue a un acuerdo para renovar su contrato y se marche a otro escuadra como Rayados de Monterrey que sigue al acecho del mejor referente rojiblanco antes de que se cierre el mercado de pases el 1 de febrero.

Pero la postura del Gru es muy clara, pues antes que hablar de una supuesta salida del Rebaño Sagrado manifestó su agradecimiento con la institución que le ha dado todo no solo a nivel económico, sino deportivo, pues actualmente vive uno de sus mejores momentos como futbolista, el cual se ha trasladado a sus actuaciones con la Selección Mexicana en la Eliminatoria de Concacaf y también con la Sub-23 en los pasados Juegos Olímpicos.

¿Qué falta para que Alexis a Vega renueve con Chivas?

El mejor atacante que tiene Guadalajara ventiló en entrevista para TUDN algunos detalles sobre la extensión de su contrato con los tapatíos, pero si dejó en claro que su intención para nada es irse libre, por el contrario, tratará de que todos resulten beneficiados cuando decida plasmar su rúbrica y más aún si se logra concretar algún traspaso al futbol de Europa, porque reconoció que es su sueño.

"Yo soy agradecido. No me gustaría irme de Chivas libre. Que se dé lo que nos convenga a mí y al club. Está el Mundial por delante y hay que trabajar para que lleguen más oportunidades. Es lo que estamos trabajando con Chivas (su renovación). Gracias a ellos tengo todo lo que tengo. Hay una cláusula que estamos trabajando: renovar y que se me facilite la salida a Europa. Es un sueño que lo veo cercano", apuntó Vega.

Con esto quedan de lado las versiones de que los Rayados de Monterrey lanzarán una oferta por los servicios del atacante o que incluso ya buscaba casa en la Sultana del Norte. En el Clausura 2022 Vega suma dos anotaciones y una más con la Selección Mexicana en la Eliminatoria rumbo a Qatar que le marcó a Jamaica el jueves pasado.