El atacante mexicano no tuvo un mal desempeño con el Galaxy a pesar de que no calificaron a los playoffs.

Javier Hernández no tuvo una mala campaña a nivel personal con el Galaxy de Los Ángeles a pesar de que no lograron calificar a los playoffs de la MLS, sin embargo en el tema personal no han sido los mejores meses para “Chicharito”, surgido de las Chivas de Guadalajara, debido a la separación de la madre de sus hijos, la modelo Sarah Kohan.

En redes sociales el atacante reconoció que no le resulta nada grato que los seguidores lo critiquen por su mal funcionamiento dentro de la cancha, pero mucho menos cuando hablan de su vida privada donde se han inventado varios rumores descabellados como el decir que no es el verdadero padre de sus hijos, esto tras el divorcio de su última pareja.

"No es fácil estar escuchando todo el día cosillas, no es fácil estar escuchando que el Chichatronco, que el Chicha esto, que el Chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy mal padre… No es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón”, fueron parte de las palabras de Hernández Balcázar quien seguirá un año más con el equipo angelino donde en 2022 tratará de mantener el buen nivel.

En la campaña anterior Chicharito tuvo un rendimiento que fue mucha ayuda para el Galaxy, el problema fue cuando no estuvo en la cancha por sus problemas físicos, ya que marcó 17 goles durante la temporada regular, lo cual no le bastó al equipo para calificar a la lucha por el título de la MLS debido a que terminaron en el octavo lugar de la Conferencia Oeste con 48 puntos.

Chicharito se perderá el Mundial

Aunado a ello, el atacante mexicano sigue sin ser considerado por el técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino para la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar y a menos que se reúna con el “Tata” luce complicado que sea llamado nuevamente por lo que se quedará fuera del certamen que se celebrará a finales de año.