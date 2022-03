Alexis Vega apresura el paso rumbo a su renovación con Chivas, pero admitió que podría no darse

Los aficionados de Chivas han estado al pendiente durante los últimos meses sobre la renovación de Alexis Vega con el conjunto rojiblanco; sin embargo, la directiva no ha podido concretarla, aunque el ‘10’ rojiblanco pide calma a la afición del Rebaño aunque abre la puerta a que no se concrete.

“Que estén tranquilos, de mí yo creo que siempre he dado lo mejor, he portado los colores como se debe, es una institución que se lo merece. Hemos estado hablando en el tema de mi renovación, de mi parte estoy poniendo todo para que se pueda concretar, pero bueno, al final uno puede querer todo y a veces no se llega a un acuerdo. Estoy tratando de cerrarlo lo antes posible y poder darle muchas alegrías a la afición”, aseguró en palabras a Tv Azteca.

El atacante del Guadalajara está consciente de la importancia de ganar el próximo sábado al América, rival al que nunca le ha anotado con el jersey rojiblanco, pero sabe que un triunfo los catapultará en la tabla general.

“Ganando nos ponemos en el sexto, séptimo lugar, yo creo que es lo ideal para nosotros este fin de semana y bueno, tratar también de quitarle puntos al rival, de eso se trata el futbol y bueno para nosotros mejor si se quedan allá abajo”, sentenció.

¿Chivas subestima al América?

“Hay que tomarlo con mucha responsabilidad, es un equipo importante, tienen gente que marca diferencia. Sabemos lo que nosotros tenemos, estamos jugando super bien al futbol y seguir por ese mismo camino que nos está dando los resultados”, culminó Vega.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!