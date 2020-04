Alexis Vega confiesa la reacción que tuvo al saber que jugaría en las Chivas de Guadalajara

Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, recordó el jueves durante una entrevista con la cuenta oficial de Caliente a través de un Live en Instagram cómo vivió ese momento en el que se enteró del interés y que nuevamente era buscado para ser fichado en el mercado de transferencias por la institución rojiblanca.

El potente atacante es actualmente uno de los referentes en el Rebaño Sagrado, después de llegar en enero de 2019 procedente de Toluca, como una de las mayores promesas en el futbol mexicano y poco a poco comienza a convertirse en una realidad. Es un ariete que disfruta cada día que pasa como rojiblanco y desde la cuarentena en su casa reveló su reacción cuando supo que jugaría con Chivas.

Vega se ha convertido en un referente rojiblanco en poco tiempo

Vega, durante su intervención en el Live de Instagram con Caliente, rememoró que "cuando me llama mi representante y me avisa que Chivas estaba interesado, lloré, porque sabía que era un equipo que mi familia sigue mucho. Yo desde muy chico en el barrio empecé en un equipo de Chivas. Fueron sentimiento encontrados, le dije a mi representante: quiero ir a Chivas, vamos a hablar con Toluca y quedar bien".

El feroz ariete rojiblanco argumentó que "estoy agradecido con Toluca, pero los cambios son para bien, quería ese reto de Chivas. Hablé con Toluca, se portaron buena onda conmigo, entendieron la situación que vivía" y agregó que "un año antes, cuando me rompí el ligamento, Chivas estaba interesado, querían llevarme así y que me recupera acá (en Verde Valle), pero Toluca no quiso. Ahora tenía la oportunidad y pensaba firmar con Chivas con los ojos cerrados".

El delantero considera la experiencia en Guadalajara tan increíble, que incluso antes de su primer partido como rojiblanco le fue imposible dormir y señaló que "fue un momento bonito, pero inquieto ya de representar al equipo en un estadio tan hermoso. Me tocó dormir con (Alan) Pulido un día antes del partido y me dormí como a las cuatro de la mañana, por los nervios que tenía" y añadió que "ya quería que llegara el partido, estaba ansioso. Jugadores como 'Cone' (Brizuela), 'Chapo' (Sánchez) y Alan me dieron mucha confianza. Empezó el partido, algo nervioso, pero fui agarrando confianza, jugamos con Tijuana, ganamos. Fue un buen partido, llevaba mucho Chivas sin ganar en casa, fue el primer partido y me quedó marcado".