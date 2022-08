El delantero del Guadalajara no tuvo miedo en revelar el grado de responsabilidad de jugadores y entrenadores por los malos resultados del club.

La historia se repite incesantemente en Chivas, ya que cuando los malos resultados no se dan en la institución la directiva suele despedir al entrenador; sin embargo, Alexis Vega aseguró que los responsables de esa situación son los jugadores, por lo que si ellos no cambian ciertas acciones, no importaría que Amaury Vergara contratara hasta a Pep Guardiola.

“Desde mi punto de vista y de mis compañeros, somos los responsables, los protagonistas dentro de la cancha. Los técnicos no juegan, ellos nos dan las armas para hacerlo de la mejor manera allá afuera. No me gusta que nos estén cambiando a los técnicos, nosotros somos los únicos responsables. Nos pueden traer a Guardiola, pero si nosotros no damos ese ancho dentro de la cancha, el equipo seguirá siendo el mismo”, aseguró el delantero del Rebaño a Fox Sports.

Gru dejó en claro que en el Guadalajara desean emular una racha como la del torneo anterior para revivir en el Apertura 2022, por lo que sabe que se juegan muchas cosas en el duelo de este sábado contra Atlas, rival contra el que quieren dar el golpe en la mesa y dar comienzo a su resurgir en el futbol mexicano.

“Siempre es adrenalina, de saber que estás a horas de disputar un Clásico Tapatío, el partido que viste en la ciudad. Lo siento bastante, me pongo ansioso de que llegue la noche y no me imagino los canteranos. Ahorita en estos momentos, muchos nervios, hay mucha presión, sabemos que es un partido clave, un parteaguas de lo que será Chivas en el torneo. Ganando el partido podemos dar un golpe de autoridad como el torneo pasado en que enfilamos en varios partidos y eso queremos. Estamos convencidos de que vamos a hacer un gran trabajo y vamos a salir adelante”, puntualizó.

¿Alexis Vega está en condiciones de ser titular contra Atlas?

Durante las últimas horas se mencionó que el delantero rojiblanco acusó problemas musculares por su participación en el Juego de Estrellas de la Liga Mx; sin embargo, admitió estar para jugar 90 minutos: “Totalmente, es un Clásico y nadie se lo quiere perder. Si estuviera muy jodido sería el primero en aceptar, en no dañar el trabajo de mis compañeros. Me siento bien, me siento contento, siento que puedo disputar el partido completo y Alexis va a jugar”, concluyó.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!