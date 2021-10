Posible 11 titular de Chivas para recibir a Cruz Azul por la Jornada 14

El Deportivo Guadalajara trabajó un par de dias de la presente semana de cara duelo por la Fecha 15 en el cual se enfrentará al campeón Cruz Azul en el Torneo Grita México Apertura 2021. El estratega Michel Leaño presentaría casi el mismo 11 titular con el cual obtuvo el empate ante los Xolos de Tijuana el miercoles pasado, pero también con el que derrotaron a Toluca, pues quieren escalar posciones en la tabla general para seguir soñando con la Liguilla.

Sin su principal referente ofesivo como lo es Alexis Vega, quien volvió lesionado luego de su participación con el Tricolor ante El Salvador en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, el flamante estratega del Rebaño Sagrado parece que no tiene más dudas respecto al 11 que jugó contra los fronterizos con todo y que no lograron los tres puntos en el Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. Por lo que no aparecerán elementos importantes desde el inicio como el Isaac Brizuela, así como Luis Olivas y Jesús Godínez, por lesión.

Marcelo Michel Leaño formaría con: Raúl Gudiño; Antonio Briseño y Gilberto Sepúlveda, Hiram Mier y Miguel Ponce, Sergio Flores, Fernando Beltrán, Jesús Molina, Uriel Antuna, Jesús Angulo y Ángel Zaldívar. De esta manera implementará un esquema 4-3-3 en busca de obtener un buen resultado en la casa la noche de este sábado en la cancha del Estadio Akron.

Para el DT será el partido de la consolidación en este Torneo Grita México Apertura 2021, pues al fungir como interino y suplente de Víctor Manuel Vucetich, la dirigencia encabezada por Amaury Vergara le otorgará mayor presión para ofrecer buenos resultados, tras su primera victoria ante Toluca, ya con el objetivo de calificar y emular lo que hicieron en el Guard1anes 2020 donde llegaron hasta las Semifinales, luego de eliminar al América en los Cuartos de Final.

¿Cuándo, a qué hora y cómo ver Chivas vs. Cruz Azul?

El Rebaño Sagrado le hará los honores a La Máquina que es dirigida por el peruano Juan Reynoso, este sábado 23 de octubre del 2021 a partir de las 21:00 horas en el Gigante de Zapopan que podrá albergar al 50% de su capacidad. La transmisión del partido se podrá observar a través de televisión abierta por Tv Azteca y TUDN en todo México, mientras que en Estados Unidos se podrá ver por Telemundo Deportes.

Así está Chivas en la tabla

POS EQUIPO PJ PTS 1 AMÉRICA AMÉRICA 14 31 2 ATLAS ATLAS 14 23 3 TIGRES UANL TIGRES 14 22 4 TOLUCA TOLUCA 14 22 5 MONTERREY MONTERREY 14 20 6 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 13 19 7 LEÓN LEÓN 13 19 8 GUADALAJARA GUADALAJARA 14 18 9 PUEBLA PUEBLA 14 18 10 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 13 17 11 MAZATLÁN MAZATLÁN 14 17 12 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 13 16 13 PACHUCA PACHUCA 13 15 14 QUERÉTARO QUERÉTARO 14 15 15 JUÁREZ JUÁREZ 14 15 16 NECAXA NECAXA 14 14 17 PUMAS UNAM PUMAS 13 14 18 TIJUANA TIJUANA 14 9