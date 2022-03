Para el propietario del Club Guadalajara, Amaury Vergara no hay una sola razón que lo haya hecho tomar la determinación de expulsar o sancionar a las porras rojiblancas como muchos aficionados creen, por ello lanzó un contundente mensaje manifestando las intenciones que tiene y de paso asegurar que seguirá en comunicación con estos grupos de animación.

Aunque los actos de violencia que se suscitaron en La Corregidora de Querétaro provocaron que se eliminaran en los partidos donde el club al que apoyen vaya de visitante, el dueño del Rebaño Sagrado fue el primero que de cualquier forma eliminó también a sus porras hasta nuevo aviso, dejando que niños de la Fundación Jorge Vergara ocuparan ese espacio del Estadio Akron a partir del sábado anterior durante el Clásico Nacional frente a América.

"Yo no he dicho que no a las barras en lo absoluto. Hicimos un mensaje, pero que quede claro que yo no he dicho no a las barras, ni las he expulsado ni las he castigado en lo absoluto", comentó el directivo de Guadalajara a medios de comunicación en la Ceremonia de Investidura en el Museo del Futbol ubicado en Pachuca, Hidalgo.

Amaury afirma que ha sostenido comunicación con barras

En este sentido, el hijo de Jorge Vergara reveló que ha sostenido charlas y reuniones con los líderes de los grupos de animación, aunque no dio detalles sobre lo que viene para este sector de fanáticos de Chivas en el futuro, pues todo apunta a que no volverán pronto al Gigante de Zapopan.

"Hemos tenido buenas conversaciones con los grupos de animación, con líderes, entendieron muy bien lo que quisimos hacer y lo apoyaron", mencionó el alto mando del Rebaño que el sábado pasado no pudo imponerse al acérrimo rival a pesar de que era el último lugar de la tabla general y se quedó con 10 hombre más de 30 minutos.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!